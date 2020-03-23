مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يعلن موعد التسجيل للدبلومات المهنية

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن فتح باب التسجيل للدبلومات المهنية، وذلك يوم السبت الموافق 18 إبريل القادم، وذلك للحاصلين على درجة البكالوريوس والليسانس.

وأضاف المركز، أن فتح الباب لطلاب بدبلومات الدراسات العليا:

أولا: الدبلوم المهني للمحاسبة (مالية – مراجعة – تكاليف)

ثانيا: دبلوم التربية الخاصة في مرحلة ما قبل الدراسة والتعليم الابتدائي (إعاقة عقلية – إعاقة سمعية – صعوبات تعلم – توحد)

ثالثا: دبلوم خدمات التغذية التطبيقية

رابعا: دبلوم إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها

خامسا: دبلوم الإعلام الرياضي

وأشار المركز إلى أن الدبلومات المهنية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 515 بتاريخ 15/10/2009، موضحة أنه جاري فتح دبلومات أخرى مثل: دبلوم الترجمة العبرية، دبلومة الجدولة الشاملة في إدارة المستشفيات، دبلوم إدارة الموارد البشرية، دبلومة رعاية المسنين، ودبلومة الترجمة التطبيقية.

وتابعت أن قواعد دراسة الدبلومات،: لا يشترط التقيد بالكلية التي تخرج منها الطالب أو سنة التخرج، ولا يشترط تقدير التخرج، كما لا يشترط نسبة الحضور للدارس.



