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سيارات

فيروس كورونا يؤجل معرض سنوى شهير للسيارات التاريخية.. تفاصيل

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:58 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

بعد جملة الإغلاق خلال الفترة الماضية لشركات السيارات العالمية والمعارض والايفنتات العالمية، قررت مجموعة BMW المالك الرسمي لحقوق حدث كونكورسو دي آليجانزا السنوي الشهير للسيارات التاريخية الذي يقام على بحيرة كومو شمال ايطاليا من 1929 م عن تأجيل حدث هذا العام 2020 لإشعار آخر.


وأوضحت مجموعة BMW فى بيان صحفى لها عن سبب تأجيل هذا الحدث قائلا "أسف لتوقف هذا الحدث العالمي الذي يحمل تاريخا زهرا منذ عشرينات القرن الماضي وان عملية التأجيل الحالية ستكون سهلة للضيوف القادمين عبر البحار وحول العالم من خارج اوروبا من ناحية ترتيبات السفر والخدمات اللوجيستية العامة للحدث".

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وتابع القائمون على كونكورسو دي آليجانزا أنهم يتابعون التطورات اولا بأول بشأن وضع الفايروس العالمي ويؤكدون الموعد النهائى او الالغاء في شهر يونيو القادم من هذا العام.


وكان من المقرر إقامة الحدث في نهاية شهر مايو ولكن مجموعة BMW أعلنت عن تأجيل المواعيد باخر تقريبي له في أكتوبر من هذا العام.


الجدير بالذكر أن حدث كونكورسو دي آليجانزا الشهير للسيارات التاريخية يرجع الى العام 1929 م، عندما اقيم لاول مرة بنفس المكان، وكان كعرض لاطلاق احدث انواع السيارات انذاك، وفي هذا العام ضمت الطرازات المشاركة اكثر من 28 شركة مصنعة وبموديلات العام 1913 وحتى العام 1975م.

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