والدة الشهيد كريم وجيه: الرئيس السيسي أول من انتبه لدور المرأة

قالت سهام مصطفى والدة الشهيد الرائد كريم وجيه، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يتصدر في المواقف الصعبة كما أنه لم يكن هناك أصعب مما حدث لنا في سنة 2013 وذلك لأن العدو كان من الداخل .





وأضافت سهام مصطفى في مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناه الاولي: أننا نواجه أزمة وجود وهي أزمة عالمية ونحن جزء من العالم وبالتأكيد نحن نتأثر به.





وأوضحت سهام مصطفى ، أن التأثر بهذه الازمة تكون بالنسبة الي الدول الهشة التي يوجد بها العديد من الأزمات لكن مصر قويت بالإصلاح الاقتصادي الذي قامت به.





وتابعت: أن أعداء الخارج والداخل يواجهوننا لكنا نستطيع ان نتخطى ذلك ونتغلب عليهم كما أن كل الذين حكموا مصر لم ينتبهوا إلى دور المرأة ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من انتبه لدور المرأه.





ومن جانبها قالت أمينة محمد والدة الشهيد عمر شعبان، أن ابني تلقى الرصاص في صدره ولم يخاف او يهاب الموت كما انه كان محبوبا جدا من زملائه كما انني لدى ولد اخر ولن اعزه عن مصر وسوف نقدمه للجيش.