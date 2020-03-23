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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة شاب توفي بجرعة مخدرات زائدة بالقاهرة الجديدة

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:51 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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عمرو خليفة
صرحت نيابة القاهرة الجديدة، بدفن جثمان شاب توفى داخل شقته بمنطقة التجمع الأول، نتيجة جرعة مخدرات زائدة.

وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع للشهود في الواقعة.

وكشفت معاينة النيابة الأولية، أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر، يعمل فى مصحة خاصة لعلاج الإدمان ويقيم بمفرده داخل مسكنه بالتجمع الأول، وأوضحت المعاينة، أن قوات الأمن عثرت على بعض المواد المخدرة "حقنة هيروين" بجوار الجثة.
 
والبداية بتلقى شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة بمنطقة التجمع الأول، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبفتح باب الشقة تم العثور على جثة شاب ملقاة على الأرض وبجواره "حقنة"، حيث تبين من التحريات والتحقيقات، أن المتوفى "ع أ" 43 سنة، مدمن مواد مخدرة وتوفى نتجية جرعة مخدرات زائدة.
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