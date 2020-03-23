بسبب كورونا.. نادى القضاة: نحن فى طليعة الداعمين لصندوق تحيا مصر.. إجراءات وقائية من النائب العام لمواجهة الفيروس

سيتم الإخطار هاتفيا.. تأجيل اختبارات النيابة العامة لخريجي دفعة 2019

العائد لمستشفيات الصدر والحميات.. قرار عاجل من نادي قضاة مجلس الدولة لمواجهة كورونا









دعا نادى قضاة مصر، جموع الشعب المصرى إلى دعم صندوق تحيا مصر من أجل مواجهة الأسر المتضررة من فيروس كورونا.









وقال المستشار رضا محمود، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن النادى وجه عائد المبادرة التي أطلقها بشأن إنشاء صندوق لكفالة الأسر المتضررة من آثار مواجهة فيروس كورونا إلى صندوق تحيا مصر "حساب الأزمات والكوارث".









وأضاف أن هناك أسرا كثيرة تضررت من الإجراءات المتخذة لمواجهة آثار كورونا، خاصة الأسر التى تعتمد على الأعمال اليومية، وهو ما يتطلب الوقوف بجانبهم وتقديم الإعانات المالية لهم.









وأوضح المتحدث الرسمى أن قضاة مصر سيكونون فى طليعة الداعمين لصندوق تحيا مصر، من أجل دعم الأسر المتضررة من الفيروس.









وقال المستشار رضا محمود: "ثبت خلال الأيام الماضية أن هناك دولا عجزت عن مواجهة الفيروس، إلا أن المشاهد للوضع الحالى فى مصر، يؤكد أن هناك إدارة مصرية ناجحة للأزمة، وهو ما يدفعنا إلى الإشادة بفخر بحزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا".









كما أصدر المستشار أيمن بدوي، المحامي العام الأول مدير النيابات، بيانا لرؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف جاء في فحواه، أنه إيمانا من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بأهمية الحفاظ على الصحة العامة لأعضاء النيابة العامة، والموظفين وجمهور المتعاملين مع النيابات من متقاضين ومواطنين ومتهمين إزاء المتداول حول فيروس "كورونا" المستجد، وأضراره ومنعا لانتشاره، وحرصا منه على توفير التدابير والأدوات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس وضمان جودتها وسلامتها، امر بما يتبع.









وطالب البيان، القائمين بأعمال المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف، بإرسال مندوب من كل نيابة استئناف إلي إدارة النيابات لاستلام ألف كمامة وألف قفاز، لاستخدام أعضاء النيابة والموظفين الشخصي والتواصل مع الإدارة حال قرب نفاذ الكمية المنصرفة لتوفير أخرى، علما بأنه سيوفر ثلاثمائة كمامة وثلاثمائة قفاز لكل نيابة متخصصة بمكتب النائب العام ولمعهد البحوث الجنائية والتدريب ومركز المعلومات.









كما نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية، تنويها بتأجيل مواعيد اللقاءات التي كانت محددة للمرشحين لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة ٢٠١٩ .





وتلقت الصفحة الرسمية للنيابة العامة تساؤلات عدة عن مواعيد اللقاءات التي كانت محددة للمرشحين لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة ٢٠١٩ أمام التفتيش القضائي بالنيابة العامة خلال الفترة من التاسع عشر حتى الحادي والثلاثين من مارس الجاري؛ فنحيطكم علمًا بتأجيل مواعيد تلك اللقاءات، على أن تحدد مواعيد بديلة لاحقًا، وسيخطر كل مرشح بموعده هاتفيًا.









فيما قال المستشار سمير يوسف البهي رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة فى بيان اليوم، إن المجلس اتخذ عدة اجراءات لمواجهة فيروس كورونا ودعم العديد من المستشفيات - سيما الصدر والحميات، والتى تضطلع بمسئوليتها لمواجهه وباء كورونا ، مما يجعل دعمنا لها وتكافلنا معها ضرورة فى هذه الأزمة.









وأضاف ان المجلس قرر بالإجماع ما يلى:





أولًا: مضاعفة قيمة الاشتراك الشهري للنادي عن شهر إبريل القادم، على أن توجه قيمته كاملًا دعمًا لأى من مستشفيات الصدر أو الحميات، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.









ثانيًا: فتح باب التبرعات لهذا الشأن من السادة قضاة مجلس الدولة فقط ، بموجب إيصال معد لهذا الغرض، استكمالًا لمنظومة الخير التي يعمل عليها قضاة المجلس لتوفير أجهزة الغسيل الكلوي إلى مستشفيات قرى ونجوع البلاد.









وقال رئيس النادى انه تلاحظ أن كل الزملاء أبدوا الرغبة في التبرع لهذا الغرض النبيل ومن المتوقع أن يناهز المبلغ المليون جنيه شاملًا اشتراكات الاعضاء وتبرعاتهم وما يساهم به النادي من ميزانيته.