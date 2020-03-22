مالك نادي بريشيا يطالب بإلغاء الموسم الحالي للدوري الإيطالي

طالب مالك نادي بريشيا الإيطالي، ماسيمو تشيلينو، بإلغاء الموسم الحالي، وبدء الدوري الإيطالي من العام المقبل بالفرق التي بدأت الموسم الحالي.





ويتذيل نادي بريشيا ترتيب جدول الدوري الإيطالي، برصيد 16 نقطة بعد مرور 26 جولة من عمر المسابقة، ويبدو هبوطه إلى القسم الثاني محتمًا، إلا في حال الغاء الموسم.





ورغم تعاقد النادي مع مهاجم منتخب الأزوري، ماريو بالوتيلي، إلا أن النتائج تسير من سيئ إلى أسوأ الموسم الحالي، ويريد رئيس النادي إلغاء الموسم كمهرب وحيد من الهبوط.





وقام النادي بتغيير 3 مدربين، في أربعة عقود تدريبية خلال الموسم الحالي، وعين النادي في فبراير الماضي، دييجو لوبيز مديرا فنيا للفريق، بعد إقالة المدرب إيجينيو كوريني، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، ليكون لوبيز ثالث مدرب يتولى الفريق في موسم واحد، ورابع عقد تدريبي مع النادي



