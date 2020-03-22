AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حملات أمنية مكثفه بشارع الهرم وضبط المخالفين لقرار الغلق.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 11:19 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم

شهد شارع الهرم بمحافظة الجيزة حالة من الانضباط المروري و الحملات الأمنية المكثفة على غلق  المحال و القهاوي وأخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لقرار الغلق.

ورصدت عدسة صدي البلد قيام رجال الشرطة المصرية بمتابعة غلق المحلات التجارية و القهاوي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلقها بعد السابعة مساء.

والتزم عدد كبير من المواطنين والتجار بقرار الغلق فيما تم ضبط عدد قليل من أصحاب المحلات المتعنتين وأخذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر عدد من القرارات الهامة التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بغلق المحلات و القهاوي بداية من الساعة ال 7 مساءا حتي السادسة صباحا ويستثني من ذالك الصيدليات ومحلات البقالة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الأحد ، عن تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 327‪ حالة، بالإضافة إلى تسجيل 4حالات وفاة جدد كما بلغ إجمالي حالات الشفاء إلي 56 حالة حتي الأن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يكشف عن خطة المحافظة لمواجهة كورونا ..فيديو

محافظ بني سويف: إغلاق المحلات العامة من الساعة 10 مساء حتى 6 صباحا ومنع الشيشة

فى أول يوم بدون كافيهات ونوادي.. ماذا حدث ليلا فى شوارع القليوبية..صور

أهالي مرسى علم يطبقون إرشادات وزارة الصحة بالتزام المنازل

لليوم الثاني .. رئيس مدينة سفاجا تتابع غلق المطاعم والمقاهي

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 4 حالات

الصحة: وفاة 14 حالة وإصابة 327 بفيروس كورونا

مجدي عبد الغني يفتح النار على لجنة التخطيط بالأهلي وينتقد التجديد لـ الحاوي

بعد تكليف الرئيس بضم العلاوات الخمس.. القوى العاملة بالبرلمان: انتصار لأصحاب المعاشات

هتلبسوا في الحيط.. الباز يكشف حقيقة رسالة صوتية مرعبة من منظمة الصحة العالمية.. شاهد

إعادة 150 مصريا من بريطانيا على رحلات استثنائية لـ مصر للطيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى سلايف.. هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

شاهد.. علامة تجارية جديدة لشركة نيسان وسيارتها Z الرياضية.. صور

لو اتعاملت مع مصاب كورونا.. طريقة واحدة تحميك من الإصابة بالفيروس