حملات أمنية مكثفه بشارع الهرم وضبط المخالفين لقرار الغلق.. فيديو

شهد شارع الهرم بمحافظة الجيزة حالة من الانضباط المروري و الحملات الأمنية المكثفة على غلق المحال و القهاوي وأخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لقرار الغلق.

ورصدت عدسة صدي البلد قيام رجال الشرطة المصرية بمتابعة غلق المحلات التجارية و القهاوي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلقها بعد السابعة مساء.

والتزم عدد كبير من المواطنين والتجار بقرار الغلق فيما تم ضبط عدد قليل من أصحاب المحلات المتعنتين وأخذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر عدد من القرارات الهامة التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بغلق المحلات و القهاوي بداية من الساعة ال 7 مساءا حتي السادسة صباحا ويستثني من ذالك الصيدليات ومحلات البقالة.





يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الأحد ، عن تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 327‪ حالة، بالإضافة إلى تسجيل 4حالات وفاة جدد كما بلغ إجمالي حالات الشفاء إلي 56 حالة حتي الأن.

