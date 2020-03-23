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أخبار البلد

الزراعة : تطهير مباني مصر الجديدة ونائب محافظ القاهرة..غدا

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أعلنت وزارة الزراعة، تطهير مباني حي مصر الجديدة ومبانى نائب محافظ القاهرة غدا الساعة العاشرة صباحا ، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة الزراعة قامت هيئة الخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات في تطهير المئات من المصالح الحكومية خلال الفترة من 14- 20 مارس بناءا علي تعليمات من السيد القصير وزير الزراعة.

وكان أصدر القصير هذا القرار وفقا للتقرير الذي تلقاه من د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والذي أكد أن هناك توجيها من وزير الزراعة بتسخير إمكانيات الوزارة لمساعدة أجهزة الدولة في تطهير كافة المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا.
 
وفي هذا الإطار أعلنت أيضا مديرية  الزراعة بالأقصر  بأنه سيتم  غدا تطهير  المواقع  الاتية :

1..قاعة المؤتمرات  الدولية  لمحافظة  الاقصر 
2..متحف  التحنيط 

3..المتحف المصري للآثار  بالأقصر
 
4..عشرة  مواقع  تابعة  لمديرية  التضامن  الاجتماعى  بالأقصر  تضم أماكن  الإقامة  للأيتام  فتيان  وفتيات. مراكز  تأهيل  اجتماعي. مؤسسات  الأيتام .
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