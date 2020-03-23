زراعة الأقصر تعلن تطهير عدة مؤسسات بالمحافظة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه في إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة الزراعة قامت هيئة الخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات في تطهير المئات من المصالح الحكومية خلال الفترة من 14- 20 مارس .





وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والذي أكد أن هناك توجيها من وزير الزراعة بتسخير إمكانيات الوزارة لمساعدة أجهزة الدولة في تطهير كافة المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار أعلنت مديرية الزراعة بالأقصر بأنه سيتم غدا تطهير المواقع الاتية:





- قاعة المؤتمرات الدولية لمحافظة الاقصر





- متحف التحنيط





-المتحف المصري للآثار بالأقصر



