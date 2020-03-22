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رياضة

سيف زاهر يكشف مفاجأة عن رحيل حسام عاشور وأحمد فتحي

الأحد 22/مارس/2020 - 11:46 م
حسام الحارتي
أكد الإعلامي سيف زاهر أن قرار رحيل حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاء بناءا على تعليمات المدير الفني الفريق " رينيه فايلر".

وقال زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورت "، أن رينيه فاير المدير الفني للنادي الأهلي أكد عدم احتياجاته خلال الفترة المقبلة لخدمات حسام عاشور مشيرا الى عدم تدخل مسئولي القلعة الحمراء في قرار رحيل اللاعب كما يروج البعض .

وتابع:" النادي الأهلي يتعامل بحرص شديد مع كافة اللاعبين ورحيل حسام عاشور ليس جديدا داخل الكرة المصرية ".

وواصل سيف زاهر:" محمود الخطيب رئيس الأهلي تحدث مع حسام عاشور لمعرفة مصير اللاعب سوء في الانتقال إلى ناد آخر أو الاعتزال". 

ومن جهة أخري أكد سيف زاهر أن النادي الأهلي لم يتوصل حتى الآن إلى قرار نهائي بشأن تواجد أحمد فتحي لاعب الفريق سواء بالتجديد أو الرحيل عن القلعة الحمراء ".

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