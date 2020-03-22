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المصرف المتحد: اتخذنا 18 إجراء وقائيا للتصدي لفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:22 م
كورونا
كورونا
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عادل نصار
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف المتحد حرص منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا على اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات التي من شأنها حماية العاملين بالبنك بجانب عملاء البنك.


وأوضح "القاضي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن البنك وضع 18 إجراءً احترازيًا لحماية العملاء والعاملين فى المصرف المتحد، كما اتاح العمل من المنزل للعاملين بالبنك ممن تسمح طبيعة عملهم بذلك.


وتابع: "كذلك قمنا بعدد من الإجراءات للتوعية بمخاطر الفيروس، والطرق السليمة للتعامل للوقاية منه، بجانب التواصل وتوعية العملاء برسائل "sms " من خلال "ATM" بجانب عمليات التطهير المستمر لجميع الفروع، والتنبيه على ضرورة استخدام المطهرات والماسكات والكمامات.

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