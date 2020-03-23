ضابط ليبي يكشف كواليس القبض على الإرهابي هشام عشماوي

قال سليمان بولهطي الضابط المسئول عن ضبط الإرهابى هشام عشماوي، إنه لولا الشهداء لما كنا وصلنا الى بر الامان كما ان الإرهاب أخطر من فيروس كورونا المنتشر.









وأضاف سليمان بولهطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولى: "أنني مات لي 3 أبناء و4 من أبناء اخي وجميعهم قتلوا على يد الإرهابى هشام عشماوى، كما ان الحرب على الإرهاب كانت طويلة جدا".









وأوضح بولهطي: "وصلنا إلى مدينة درنة وكان هناك صعوبة في الوصول إلى هناك من الناحية الجغرافية ومن تواجد الأعداء هناك لأننا كنا نتعامل مع حرب عصابات بالإضافة إلى وجود قيادات أجنبية تحاربنا هناك".







