السيسي يوجه رسالة عاجلة لوسائل الإعلام بشأن كورونا.. برلمانيون: الإعلام هو الدرع الواقي لهذا الشعب والوطن من الشائعات.. ويؤكدون: أداء الحكومة فاق حكومات دولا كثيرة متقدمة

محمد شعبان: الإعلام درع واق للشعب من الشائعات.. وإشادة السيسي تؤكد ذلك

إعلام البرلمان: قرارات الرئيس تؤكد بُعد النظر في إدارة ما بعد أزمة كورونا

كانوا على قدر المسؤولية .. إعلام البرلمان تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي والحكومة ضد كورونا





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة أخذت بالأسباب وبذلت كل جهد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن فيروس كورونا وباء عالمي خطير يجب الحذر منه.





ووجه السيسي، خلال لقائه بعدد من السيدات المصريات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، اليوم الأحد، أن حديثه للمصريين، :«لا تستغربوا أن تكون النتيجة كدا، خلينا قاعدين اسبوعين كمان بمزيد من الانضباط ، وساعدوني يا مصريين نعبر الأزمة دي»، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يلقي بظلاله على حجم الإصابات بالمرض الخطير.





وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه إلى وسائل الإعلام المصرية لتوضيح كافة الأمور بشأن فيروس كورونا.





وأضاف أن الإعلام قام بدور عظيم لتوضيح الشائعات وعكس الصورة الحقيقية للمواطن المصري، وأشاد السيسي بوسائل الإعلام المصرية وأوضح أنها تقوم بدور رائع جدا في تغطية أزمة كورونا ويعكس للمصريين ما يحدث في داخل وخارج مصر.





أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى المصريين بمزيد من الالتزام والمسئولية والانضباط خلال الأسبوعين القادمين حتى نعبر أكبر أزمة يواجهها العالم.





ومن جانبه، قال محمد شعبان، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالإنابة بمجلس النواب، إن إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بدور الإعلام تؤكد أننا لسنا دائمًا متربصين بالإعلام كما كان يُقال عنا، وعندما يقصر الإعلام نقول إنه مقصر، وعندما يؤدي دوره الوطني نشيد به ونثني عليه.





وأضاف "شعبان"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، "أننا الآن نشيد بدور الإعلام لأنه يقوم بدوره الصحيح فى التوعية للمواطنين والإعلام هو الدرع الواقي لهذا الشعب والوطن من الشائعات ومن النيل منه بأفكار مغلوطة وأخبار مسمومة والطفرة الأخيرة التى حدثت فى الإعلام لفتت نظر الجميع إليه".





وتابع النائب "عاد الإعلام إلى دوره الحقيقي لحماية عقول أبنائنا وأفكارهم من الشائعات والأكاذيب التى يتم الترويج لها من المتربصين بالوطن من الداخل والخارج، ومن المعروف أن الإعلام هو مرآة الشعوب التى يراه العالم من خلالها والآن نحن نرى إعلامًا يليق بمصر الجديدة، وهذا وضح جليا لنا فى إدارة الأزمة الحالية التى يمر بها العالم وتمر بها مصر".





وفي السياق ذاته، قال النائب نادر مصطفي أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للمواطنين فى ظل هذه الظروف كان أمر هام لدي المواطنين لما له من مصداقية فى نفوس فى نفوس الشعب.





وأضاف "مصطفي"، فى تصريحات لـ" صدى البلد"، أن إشادة الرئيس بدور الحكومة وما شاهده المواطن من غرف عمليات على الهواء مباشرة وتواصل المسؤلين وبذل الجهود لتوعية المواطنين بالخطر الجديد الذي ربما يشاهدة أجيال لأول مرة والدور الوطني الذى قام به الإعلام بإحتراف كبير.





واكمل النائب حديثه، أن الرئيس كان حريص على تكريم الأمهات وامهات الشهداء وهذا يعتبر رسالة ضمنية للمرأة المصرية والقيمة فى هذا المجتمع لتحصين أبنائها والمحافظة على أفراد أسرتها وتوعيتهم لانه يعلم أن الام هي العمود الفقري للاسرة لما لها من مهام داخل الاسرة والمجتمع وهذا يعكس بعد النظر للقيادة السياسية فى إدارة الأزمة.





واكد أن حديث الرئيس اليوم كان موفقا، حيث يحتل الرئيس مساحة كبيرة فى قلوب الشعب وحديثة اليوم طمأن شعبة ان قائدة معه حيث أن الرئيس بمثابة القبطان الذى يقود سفينة الوطن فى وسط تلك الأمواج العاتية وكلمتة اليوم هى بمثابة نصف العلاج حيث أن الشعب كان يحتاج إلى الطمانينة ويشعر أن قائدة معه ويقود سفينة الوطن ، وأيضا القرارات الإقتصادية التى إتخذها الرئيس تؤكد أن لدية بعد نظر لإدارة ما بعد الأزمة أيضا.





كما ثمن النائب يوسف القعيد عضو لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مؤكدًا أن الكلمة جاءت فى توقيت هام للغاية حيث أننا كنا نتمنى أن نسمع صوته ونعرف منه تطورات الأزمة التى تمر بها مصر والعالم .





وتابع القعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن الرئيس تحدث فى وقت يمر به العالم بوباء ونحن مهددين ومرافقين للتلفزيون فى منازلنا نتابع الإعلام الذي أدي دورة ببراعة وشفافية ومصدقية، مؤكدا أن الحكومات دائما بتغرق في شبر ميه لكن "مدبولى وحكومتة" كانوا على قدر المسؤلية.





وأشار عضو مجلس النواب، الي ان الرئيس السيسي عندما يرتجل يخرج الكلام من قلبة ويصل لقلب وعقل الشعب، وخاصة البسطاء الذين يحرص علي مخاطبتهم وتوعيتهم بطريقة ارتجاليه، لافتا أن الرئيس حريص لاينسي الشهداء في كل المناسبات.





وأبدى يوسف القعيد، إعجابة بإشادة الرئيس السيسي بالشعب المصري والجيش والشرطة وقبل كل ذلك إشادة الرئيس بأداء الحكومة فى تلك الأزمة ، ولفت القعيد أن أداء الحكومة فى إدارة الأزمات الأخيرة كان مفاجأة للجميع.





وأكد النائب، أن أداء الحكومة فاق حكومات دول كثيرة متقدمة ، حيث أننا أمام وباء حصد أروح الالاف وفى طريقة لحصد أرواح الملايين إذا لم يتنبه الشعوب لمدى خطورته حيث أن الأرقام أصبحت مخيفة مؤكدا أن الإعلام والحكومة يقومان بدور كبير وأيضا الشعب موقفة نبيل عدا القلة القليلة المستهترة.



