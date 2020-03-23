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محافظات

حبيبة فين؟..طفلة تدفع حياتها ثمنا لوحشية والدها .. والمتهم : كنت بأدبها

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:51 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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إبراهيم الهواري
حبيبة فين؟ .. بهذه الكلمة بدأ القدر يسطر أحداثه تمهيدا لقتل طفلة على يد والدها بشكل وحشي بالقليوبية.


هنا في أحد شوارع الخصوص ظل الأب ينادي على ابنته إلى أن فوجئ بوجودها عند الجيران تلعب مع أقرانها ،لم يتوان الأب لحظة واحدة حتى هرول مسرعا ليمسك بحبيبة من عند الجيران ويتعدى عليها بالضرب المبرح والركلات .

لم يتحمل جسد حبيبة الهزيل ركلات الأب المتتالية وضربه الوحشي حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ماتت الطفلة بين يدي والدها ... «حبيبة... حبيبة .. حبيبة ردي عليا » ولكن بعد فوات الأوان فقد صعدت روح الطفلة إلى بارئها .. حاول الأب بشتى الطرق والدنيا تدور في عينيه أن يحاول إسعافها ولكن .. سطر القدر وفاة الطفلة التي لم تتعد عامها السادس.


وعلى الفور حضر رجال الشرطة وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

«أنا مكنش قصدى أموتها ومش عارف عملت كده إزاي ومش قادر أصدق اللي حصل دى مهما كانت بنتى» بهذه الكلماتت اعترف الأب وعلى وجهه الذهول مما حدث ، مشيرا إلى أنه كان يريد فقط تأديبها لأنه كان خائف عليها بسبب خروجها المتكرر وقعدتها عند الجيران بصفة مستمرة ومنعها من اللهو بمنزل الجيران.

من ناحية أخرى أمرت النيابة بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المجنى وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتكليف رجال المباحث بإعداد تحرياتها حول ظروف وملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة تعود قى المقدم محمد شديد رئيس مباحث الخصوص إشارة من المستشفى بوصول طفلة عمرها 6 سنوات جثة هامدة إثر إصابات في الرأس وأنحاء الجسد.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة والد المجني عليها حيث تعدى عليها بالضرب بالأرجل والعصى بسبب جلوسها عند الجيران بصفة مستمرة مما أدى إلى لاعتدائه على وهو ما تسبب بوفاتها في الحال ألقى القبض على الأب ويدعى "هانى ا ف" 30 سنة عامل واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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