مكبرات الصوت تعلن بدء حظر التجول في الكويت ..فيديو

أعلنت وزارة الداخلية في دولة الكويت، اليوم الأحد، بدء حظر التجول في جميع مناطق الكويت عبر مكبرات الصوت الخاصة بنظام الإنذار.





وبحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا"، أعلنت السلطات حظر التجول الجزئي عبر مكبرات الصوت الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني.





ويبدأ حظر التجول في الكويت من الساعة 4 عصرا وحتى الرابعة فجرا.





إلى ذلك، أعلن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أنه وجه رئيس الحكومة الكويتية بإعلان استنفار أجهزة البلاد لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال الشيخ الصباح خلال كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي الكويتي، اليوم الأحد، "وجهت رئيس الوزراء باستنفار أجهزة البلاد لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وشاءت إرادة الله أن يتعرض بلدنا العزيز لوباء كورونا ويوقع كوارث صحية وتداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة".





وأضاف: "يجب الاستعداد لكامل التحديات ويجب أن يكون هناك استجابة شاملة وتعاونا عاما، ولا تلوح في الأفق بوادر حل للأزمة الصحية فالتحديات تسلتزم الاستجابة للنداءات الصحية وأهمها تجنب التجمعات".



