مصادرة فراشة أفراح وغلق 3 محلات حلاقة في الأقصر

قال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، انه في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمراكز التجارية من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 6 صباحًا حتى 31 مارس الجاري، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القرنة ، مساء اليوم الأحد، بشن حملة مكبرة على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة القرنة، لمتابعة الالتزام بالقرار.





وأسفرت الحملة ، عن مصادرة فراشة أفراح وإغلاق 3 محلات حلاقة، كما تم المرور على موقف سيارات الأجرة.





ياتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.