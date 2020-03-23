جامعة القاهرة تؤجل مجالس التأديب حرصا على سلامة الجميع

أعلن الدكتور محمد عثمان، الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تأجيل جلسات مجالس التأديب الطلاب والموظفين وهيئة التدريس حرصًا على سلامة الجميع من احتمالية انتقال العدوى.





وأضاف "الخشت"، في بيان أمس، الأحد، أن ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع الجامعي.

كان الدكتور محمد الخشت، أعلن إعداد خطط شاملة لأي سيناريو محتمل، واتخاذ العديد من القرارات والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ووجه عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بمتابعة كافة الإجراءات، طبقا للخطة الموضوعة على مستوى الجامعة، وتأجيل جميع الأنشطة والندوات والفعاليات بالجامعة، وإخلاء المدن الجامعية، وبدء عمليات موسعة لتعقيم الجامعة.