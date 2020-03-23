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توك شو

المتحدث باسم تحيا مصر يشرح كيفية التبرع للصندوق.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:07 ص
محمد مختار
محمد مختار
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إبراهيم القادري
قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر ، إن التبرع لصندوق تحيا مصر يتم عن طريق التبرع المباشر لرقم الحساب 037037 لمواجهة الكوارث والأزمات .


وأضاف محمد مختار خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى ، أن المتبرع إذا لم يستطع النزول من البيت يمكنه التبرع عن طريق بطاقة الائتمان أو من خلال موقع تحيا مصر يستطيعون من خلاله التبرع بأى رقم نقدى .


وأوضح محمد مختار ، أن من يريد ان يتبرع بشكل عيني يجب ان يكون العقار مسجلا وان تكون أوراقه متواجدة .


وتابع: أن الفكرة الاساسية من صندوق تحيا مصر انه مظلة الى العمل المجتمعي وهدفنا هو التشاور والتواصل مع الحكومة ومع المنظمات .


واستكمل :  صندوق تحيا مصر يتقاسم الأدوار مع المجتمع المدني حتى نستطيع الوصول الي جميع المستحقين .
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