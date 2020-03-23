المتحدث باسم تحيا مصر يشرح كيفية التبرع للصندوق.. فيديو

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر ، إن التبرع لصندوق تحيا مصر يتم عن طريق التبرع المباشر لرقم الحساب 037037 لمواجهة الكوارث والأزمات .









وأضاف محمد مختار خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى ، أن المتبرع إذا لم يستطع النزول من البيت يمكنه التبرع عن طريق بطاقة الائتمان أو من خلال موقع تحيا مصر يستطيعون من خلاله التبرع بأى رقم نقدى .









وأوضح محمد مختار ، أن من يريد ان يتبرع بشكل عيني يجب ان يكون العقار مسجلا وان تكون أوراقه متواجدة .









وتابع: أن الفكرة الاساسية من صندوق تحيا مصر انه مظلة الى العمل المجتمعي وهدفنا هو التشاور والتواصل مع الحكومة ومع المنظمات .







