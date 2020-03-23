ماذا بعد الكورونا.. وزير قطاع الأعمال: الدولة مهتمة بالقطاع الصحي ثم قطاع الإنتاج.. فيديو

قال هشام توفيق وزير قطاع الإعمال، إن الاولوية للدولة المصرية في الوقت الحالي هو قطاع الصحة ثم يليها قطاع الانتاج.





وأضاف هشام توفيق خلال حواره التليفزيوني في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، انه لدينا مخزونا نحاول بيعه لتخطي الأزمة الحالية بسلام وأمان.





وتابع وزير قطاع الأعمال، أن قطاع الفنادق سيتأثر بالازمة الحالية بنسبة ٥٠٪، مشيرا إلي ان اي شئ فيه تجارة قابل للخسارة، ونأمل أن تكون الخسارة بنسبة بسيطة.





وأوضح هشام توفيق، أن الشركات هي الهم الاكبر للحكومة ككل وليس كجزأ خاص، مضيفا انه لدينا سيناريوهات لكل ما نتنبأ به.





وأشار إلي أن، هناك شيئا اهم من فيروس كورونا وهو مجتمع ما بعد الكورونا والاقتصاد ما بعد الكورونا، موضحا أنه لاشك ان العالم سيتخطي أزمة انتشار الكورونا.