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برلمان

أخبار البرلمان.. تفاصيل 1000 جنيه شهريا للعمالة غير المنتظمة.. مطالب بمجانية أدوات التعقيم من كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 22 مارس:
















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