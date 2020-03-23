أخبار البرلمان.. تفاصيل 1000 جنيه شهريا للعمالة غير المنتظمة.. مطالب بمجانية أدوات التعقيم من كورونا

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 22 مارس:بعد تكليف الرئيس بضم العلاوات الخمس.. القوى العاملة بالبرلمان: انتصار لأصحاب المعاشاتزيادة بطاقات التموين لـ 100 جنيه.. مفاجأة برلمانية لمواجهة أزمة كورونابعد توجيهات السيسي.. فوائد ضم العلاوات الـ 5 لأصحاب المعاشات بنسبة 80%مجلس النواب يفحص المترددين بأجهزة كشف الحرارة عن بُعد بينهم محمود فوزيقبل الكورونا.. البرلمان يضع لأول مرة مظلة تأمينية محفزة للعمالة غير المنتظمةبيان عاجل لمجانية أدوات التعقيم من كورونامد تعليق الدراسة لنهاية العام.. البرلمان يكشف سيناريو التعليم بعد كورونابعد توجيهات الرئيس.. تعرف على الفئات المستحقة للدعم بسبب كورونا1000جنيه شهريا .. اقتصادية البرلمان تزف بشرى لأصحاب العمالة غير المنتظمةكورونا يهدد قاعة البرلمان.. مطالب بقصر الحضور على 100 عضو.. والتصويت إلكترونياقبل الكورونا.. البرلمان يضع لأول مرة مظلة تأمينية محفزة للعمالة غير المنتظمة