بسبب الكورونا.. زحام وتجمعات المترو والنقل العام على طاولة النواب.. جون طلعت: التأثيرات السلبية تنسف جهود الدولة في المواجهة.. سليمان العميري: بيئة خصبة لنشر الفيروس

تنقل المرض.. طلب إحاطة بشأن شركات نقل الركاب بين المحافظات

برلماني: الزحام بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا









حظيت تجمعات وزحام وسائل النقل والمواصلات، اهتمام نواب البرلمان في أدواتهم الرقابية المقدمة للحكومة، في إطار دورهم الفعال والمساند للخطة الشاملة التي تتم من الدولة المصرية وكافة مؤسساتها والأجهزة المعنية، لمواجهة فيروس كورنا، وسط مطالبات للحكومة بوضع حد لهذا الزحام، كونه يمثل بيئة مشجعة لانتشار الفيروس، حيث وصل الأمر بضرورة إيقاف العمل بمترو الأنفاق الي يشهد تكدسات يومية وزحام يؤثر سلبا على تحركات الحكومة للمواجهة.









النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن إيقاف مرفق مترو الأنفاق، نتيجة حالة الزحام الكبير والتجمعات التى تسيطر عليه بشكل يومي، مما يمثل بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا والتي تبذل الدولة المصرية العديد من الجهود لمواجهته بشكل شامل.









وأكد طلعت علي أنه لا يخفي علي أحد حجم الجهود المبذولة من الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تجاه مواجهة فيروس كورونا، والسعي نحو منع أي تجمعات بمختلف محافظات مصر، حيث تم إيقاف المدارس والجامعات، وأيضا غلق المقاهي والمحلات والنوادي بشكل مؤقت، مع إيقاف تردد المصلين علي المساجد لصلاة الجماعة والجمعة، وأيضا وقف كافة فعاليات الكنائس المصرية، ومن ثم مواجهة كل أشكال التجمعات والزحام التى تشكل بيئة مناسبة لانتشار فيروس كورونا، مع مساعي واسعة من التوعية بضرورة البقاء فى المنزل دون الخروج للشارع إلا للضرورة القصوي، وغيرها من جهود التعقيم والتطهير للشوارع والأماكن والساحات.









وأضاف عضو مجلس النواب، رغم هذه الجهود والإجراءات الإحترازية المقدرة من الجميع، إلا أن الأوضاع بمرفق مترو الأنفاق والذي يستخدمه قطاع كبير من الشعب المصري، غير مطمئنة فى ظل الزحام الكبير والتجمعات الأكبر التى تسيطر عليها بشكل يومي وعلي مدار الساعة، ومن ثم تكون المحاربة للتجمعات والتى تمثل السبب الرئيسي لانتشار الفيروس دون فائدة فى ظل استمرار هذه التجمعات داخل مرفق حيوي مثل مترو الأنفاق، والجميع يتابع ويري الصور التى يتم تداولها البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي لحجم هذه التجمعات والزحام الكبير، وبالتالي وقف العمل به أصبح ضرورة من أجل المرور من هذه الأزمة وحتى لا تكون النتائج وخيمة علي المجتمع.









ولفت جون طلعت إلي أنه بكل تأكيد وقف مرفق حيوي مثل مرفق مترو الأنفاق فى دولة بحجم مصر، سيكون لها تأثيرات كبيرة علي حركة المواصلات، ولكن نحن نمر بأزمة كبيرة وانتشار فيروس مثل الكورونا من خلال تجمعات المترو سيكون أكثر سلبية علي المجتمع من وقف العمل به، ومن ثم علي وزير النقل بالتسيق مع الحكومة دراسة هذا الملف بشكل جدي والتوصل إلي رؤية توافقية من شأنها وقف العمل بالمترو حتى مرور هذه الفترة، مع تفعيل التوعية بضرورة عدم خروج المواطنين للمنازل إلا للضرورة القصوي، علي أن يتم دراسة مماثلة لأوضاع القطارات أيضا.





وتقدم النائب سليمان فضل العميرى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الصحة والنقل، بشأن شركات نقل الركاب بين المحافظات، وما تمثله من خطورة على المواطنين خاصة فى الوقت الحالى من انتقال الفيروسات، وخطورتها على الصحة العامة.





وأوضح العميرى، أن هذه الشركات تقوم بنقل الركاب من وإلى محافظات الجمهورية المختلفة، دون وجود رقابة صارمة عليها، مما يجعلها قد تتسبب فى نقل فيروس كورونا، خاصة وأن الرحلة تستغرق ما يقرب من حوالى 6 أو 8 ساعات على الأقل، وهذا الأمر يجعلها قد تكون مصدرا لنقل فيروس كورونا لو كان هناك شخص يحمله.





وطالب عضو البرلمان، تعقيم ورشد كافة الاتوبيسات فى كل محافظة، بالإضافة لإخضاع جميع الركاب لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافى من العاملين المؤهلين من القطاع الطبى، محذرا من ترك الأمر هكذا دون ضوابط، مما يجعل هذه الاتوبيسات بيئة خصبة لنشر الأمراض الفيروسية، مناشدا المواطنين البقاء فى المنازل وعدم مغادرتها لمساندة الدولة فى تنفيذ جهودها.





من جانبه حذر النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، من حالة التكدس التي تشهدها محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وسط غياب تام لحملات التوعية التي أعلنت عنها وزارة النقل، لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا في المرافق الخدمية التابعة لها.





وأشار أبو طالب إلى أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم، تؤكد أننا أمام كارثة حقيقية- لاقدر الله- مالم نتحرك ونتخذ قرار حازم بشأن سير العمل في محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق التي يستقلها الملايين يوميًا من المواطنين.









وتابع أبو طالب، حتى بعد حزمة القرارات التي اتخذتها وزارة النقل، مازال الوضع كما هو ولم نشهد أي انخفاض في الأعداد، لافتًا إلى أن الحل الأمثل هو اتخاذ قرار بوقف العمل بمحطات السكك الحديد ومترو الأنفاق مؤقتًا على غرار قرار غلق المساجد والكنائس.









وأوضح أنه يعلم تمامًا حجم التداعيات الناجمة عن قرار وقف العمل بمحطات المترو والسكك الحديد، والتي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، لكن أوقات الخطر، الجميع يتحمل التكلفة، من باب القاعدة الفقهية "أخف الضررين"، وغلق المترو والسكك الحديد، أخف ضررًا من استمرار العمل به ومن ثم زيادة أعداد المصابين.