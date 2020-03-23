إلغاء سباق الجائزة الكبرى بموناكو بسبب فيروس كورونا

أعلن منظمو سباق الجائزة الكبرى بموناكو إلغاء الحدث العالمى لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا ، بعد استمرار فورمولا 1 الاستجابة لمواجهة المخاطر المتزايدة للفيروس المستجد





واكد المنظمون فى بيان لهم " إن الوضع الحالي غير المعروف إلى أين سيصل وماذا ستكون تأثيراته، وهو ما أدى إلى عدم اليقين فيما يتعلق بمشاركة الفرق، والعواقب فيما يتعلق بمختلف تدابير الحجر الصحي التي اتخذتها مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم، وكذلك القيود المتعددة التي ستواجه كل من يحاول الدخول إلى مدينة موناكو، كما أن تنظيم حدث بهذا الحجم وسط هذه الظروف سيضع العديد من الموظفين تحت ضغط كبير حتى ينجح التنظيم وهو الأمر الذي لم يعد ممكنًا ".

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وتابع منظمو السباق الأكثر شهرة في عالم رياضة السيارات أن بدء الحدث أصبح أمرًا غير ممكنًا حاليًا، وربما سيكون من الأفضل إلغاؤه بدلًا من إعادة جدولته.





واتفقت كل من الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وجميع الفرق العشرة خلال مكالمة جماعية خلال الأسبوع الماضي على تأخير إدخال السيارات الجديدة بالكامل من موسم 2021 حتى 2022، وتتميز السيارات الجديدة بتصميمات محسنة مع التركيز على التأثيرات الأرضية لتحسين أزمنة السباقات.