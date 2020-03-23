أخبار الفن.. ظهور نادر لـ سهير البابلي بسبب كورونا.. ريهام حجاج تتبرع بمليون جنيه لوزارة الصحة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

فى أحدث ظهور لها، تحدثت الفنانة الكبيرة سهير البابلي عن فيروس كورونا المستجد عبر مقطع مصور نشره المخرج عمر زهران عبر صفحته على موقع فيس بوك.





تحت شعار: ياللا بينا سوي نعدي الأزمة إن شاء الله، قررت الفنانة ريهام حجاج التبرع بمبلغ مليون جنيه مصري لصالح وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





محمود العسيلي يثير الجدل بسبب فيروس الكورونا.. تفاصيل

نشر الفنان محمود العسيلي صورة بطريقة "الكوميكس" على حسابه الشخصي عبر تطبيق "إنستجرام" من خلال خاصية "ستوري".





أعلنت الفنانة الكويتية الشهيرة غدير السبتي إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد.



