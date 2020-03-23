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فن

أخبار الفن.. ظهور نادر لـ سهير البابلي بسبب كورونا.. ريهام حجاج تتبرع بمليون جنيه لوزارة الصحة

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:23 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

فى أحدث ظهور لها، تحدثت الفنانة الكبيرة سهير البابلي عن فيروس كورونا المستجد عبر مقطع مصور نشره المخرج عمر زهران عبر صفحته على موقع فيس بوك.

تحت شعار: ياللا بينا سوي نعدي الأزمة إن شاء الله، قررت الفنانة ريهام حجاج التبرع بمبلغ مليون جنيه مصري لصالح وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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نشر الفنان محمود العسيلي صورة بطريقة "الكوميكس" على حسابه الشخصي عبر تطبيق "إنستجرام" من خلال خاصية "ستوري".

أعلنت الفنانة الكويتية الشهيرة غدير السبتي إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد.

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