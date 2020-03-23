3 أنواع من الشاي أفضل من ساعة واحدة في الجيم





2.. شاي بلسم الليمون





3. شاي القرفة



القرفة هي التوابل ذات الرائحة الحلوة التي تضيف حرارة وغنى لطيفين إلى الأطباق المختلفة على طاولاتنا. شاي القرفة منخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي ويمكن أن يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل ومنع زيادة الوزن. يشجع الاستهلاك المنتظم للقرفة الجهاز الهضمي على العمل بطريقة صحية خاصة بالنسبة للدهون في منطقة البطن.

