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مرأة

3 أنواع من الشاي أفضل من ساعة واحدة في الجيم

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:00 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين

يعد الشاي من أكثر المشروبات استهلاكًا بعد الماء ويتمتع به على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. يرتبط تناول الشاي بشكل عام بالعديد من الفوائد الصحية بما في ذلك منع خلايا الدم الحمراء من التلف وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

ربطت بعض الدراسات شرب الشاي بفقدان الوزن وتقليل دهون البطن.إليك 3 أنوع من الشاى لها مفعول السحر فى تحويل جسمك لمكينة حرق دهون

1. الشاي الاخضر
الشاي الأخضر هو أحد أشهر أنواع الشاي ويرتبط بفوائد صحية مختلفة. كما أنها واحدة من أكثر أنواع الشاي فعالية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. وذلك لأن مستخلص الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية للغاية من الكاتيكين ، وهي من مضادات الأكسدة الطبيعية التي يمكنها تحسين التمثيل الغذائي وزيادة حرق الدهون ، خاصة في منطقة البطن.

2.. شاي بلسم الليمون

بلسم الليمون هو عشب معروف بتأثيراته المهدئة والمهدئة وهو أحد أكثر المشروبات الموصى بها لصحتك العامة. بلسم الليمون ينتمي إلى نفس عائلة النعناع. بصرف النظر عن تقليل الإجهاد ، وتعزيز النوم ، وتحسين ظروف البشرة والشعر ، يعد شاي بلسم الليمون مشروبًا ممتازًا للأشخاص الذين يرغبون في تحسين عملية الهضم.

إنه يسرع عملية الهضم ويضمن حركات الأمعاء في الوقت المناسب . علاوة على ذلك ، فهي وفيرة في مضادات الأكسدة التي تساعد على تنقية مجرى الدم ، وإزالة السموم من جسمك ، والتحكم في مستويات الهرمونات غير الطبيعية التي تجعلك تشعر بالجوع في كثير من الأحيان.

3. شاي القرفة

القرفة هي التوابل ذات الرائحة الحلوة التي تضيف حرارة وغنى لطيفين إلى الأطباق المختلفة على طاولاتنا. شاي القرفة منخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي ويمكن أن يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل ومنع زيادة الوزن. يشجع الاستهلاك المنتظم للقرفة الجهاز الهضمي على العمل بطريقة صحية خاصة بالنسبة للدهون في منطقة البطن.
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