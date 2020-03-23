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رياضة

عمر ربيع ياسين: الزمالك يرفض عودة أحمد الشناوي

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:23 ص
أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
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حسام الحارتي
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي نادي الزمالك رفضوا فكرة التعاقد مع أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان المذاع على قناة النهار: "مسؤولو بيراميدز يحاولون تسويق أحمد الشناوي للتخلص من خدماته بسبب حصوله على راتب سنوي كبير".

وتابع: "الحارس يحصل على 18 مليون جنيه، والزمالك رفض التعاقد معه لامتلاكه 3 حراس كبار هم أبو جبل وجنش ومحمد عواد".

وأتم: "ويرفض مسؤولو الزمالك أيضًا رحيل محمد صبحي في ظل تلقيه عدد من العروض الخليجية في الفترة الماضية"
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