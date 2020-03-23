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فن

أمي ملكة لـ محمد رمضان تحقق مليون ونصف مشاهدة على اليوتيوب

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:40 ص
محمد رمضان ووالدته
محمد رمضان ووالدته
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آيه عاطف
حققت أغنية "أمي ملكة" لـ محمد  رمضان،  نجاحا كبيرا جدًا، حيث حققت مليون ونصف المليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية :" امي راضية عني .. امي بدعوة منها لفيت بالنجاح بلاد .. طلة وابتسامة بتواسيني في الشداد .. ربك خلق الجنة تحت رجل الامهات .. كون رضاها عني من رضا رب العباد".

"أمي ملكة" كلمات البلدوزر، وألحان وتوزيع : اسلام الابيض وإسلام شيبسي.


يذكر أن محمد رمضان، طرح مؤخرًا اغنية "إعصار تسونامي" والتي حققت نجاحا كبيرا أيضا عبر القناه الرسمية الخاصة به على "اليوتيوب".

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