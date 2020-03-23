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رياضة

محدش يقدر علينا.. نجم الزمالك السابق يكشف سبب تبرعه بممتلكاته لمواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:22 ص
حسام الحارتي
علق أحمد رمزي نجم منتخب مصر والزمالك السابق، على قرار تبرعه ببعض ممتلكاته من أجل مواجهة فيروس كورونا قائلا :" الدولة المصرية تمر بأزمة كبيرة في كافة الاتجاهات ".

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه تحدث مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة للتبرع لصالح الدولة المصرية متابعا:" سأتنازل عن بعض ممتلكاتي لصالح صندوق تحيا مصر ".

وتابع:" أزمة وهتنتهي ولازمة نساند الدولة المصرية .. محدش يقدر علينا ".

ومن جهة آخري أكد أحمد رمزي أن نادي الزمالك من أفضل الأندية على مستوي العالم التي كانت تقوم بحسم كافة البطولات في مويم "2002-2003" قائلا:"عدم إحساس أي لاعب بقيمة نادي الزمالك أمر يغضبني".

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