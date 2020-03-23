محدش يقدر علينا.. نجم الزمالك السابق يكشف سبب تبرعه بممتلكاته لمواجهة كورونا

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه تحدث مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة للتبرع لصالح الدولة المصرية متابعا:" سأتنازل عن بعض ممتلكاتي لصالح صندوق تحيا مصر ".





وتابع:" أزمة وهتنتهي ولازمة نساند الدولة المصرية .. محدش يقدر علينا ".





ومن جهة آخري أكد أحمد رمزي أن نادي الزمالك من أفضل الأندية على مستوي العالم التي كانت تقوم بحسم كافة البطولات في مويم "2002-2003" قائلا:" عدم إحساس أي لاعب بقيمة نادي الزمالك أمر يغضبني".



