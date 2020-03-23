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تأثير دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:10 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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أسامة علي

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن البورصة تشهد تحسن فى التداول من الخميس الماضى.


وتابع فريد خلال تصريحات تلفزيونية له،دعم البروصة بـ 20 مليار جنيه الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حدث مهم فى السوق المصري وسوق رأس المال على وجه الخصوص.


وأضاف رئيس البورصة المصرية، لولا الإصلاحات التى تمت منذ عام 2016 ، لما وجدت المساحة التي تمكن الدولة التعامل مع مثل هذه الملفات ومنها سوق رأس المال وأهمية كشريان رئيسي فى تمويل الشركات والمصانع.


وأوضح محمد فريد، السياسية المصرية أظهرت مرونة وقوة وجرأة خلال الفترة الماضية على مستوى خفض مستويات أسعار الفائدة ،التي تمكن الشركات من الحصول على تمويل وتمكين  الشركات المقيدة فى الدخول اجراءات شراء ما يسمى "أسهم خزين"،إضافة إلى دعم المستهلكين جانب الطلب فى الاقتصاد.


وأضاف رئيس البورصة: استكملت هذه الإجراءات قيام العديد من الشركات فى القطاع المصرفى أعلنت عن رغبتها فى زيادة استثماراتها فى أسواق المال.  

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