جامعة حلوان تبدأ حملة تعقيم شاملة بكلية الصيدلة

قامت إدارة الطب الوقائي بجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة في اطار الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات في كليات الجامعة، في ظل مجهودات الدولة وما تبذله من جهود للوقاية من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان من خلال فريق من الفنيين المتخصصين بعمل حملة تطهير و تعقيم شملت العديد من كليات الجامعة.
وفي كلية الصيدلة أكدت الدكتورة ايمان حجاج عميد الكلية أنه تم إجراء مجموعة من الإجراءات الذاتية لتعقيم وتطهير كافة الأماكن داخل الكلية مؤكدة أن الكلية هي احد كليات القطاع الصحي ولذلك يتم إجراء عملية تعقيم مستمرة وذلك تمهيدًا لعمليات التعقيم التي ستقوم بها إدارة الطب الوقائي بالجامعة خلال تلك الفترة.