وزيرة التخطيط تكشف سيناريوهات الحكومة للتعامل مع تداعيات كورونا على الاقتصاد.. فيديو

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،: إننا نشهد ازمة عالمية غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا كما ان هذه الازمة تزامنت مع ان العالم يشهد أزمة اقتصادية كبيرة بسبب ركود الأسواق .





واضافت هالة السعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج القاهرة الان المذاع على قناة الحدث العربية ، أن الأزمة الصحية العالمية تنعكس بشكل كبير جدا وتتسبب في تباطىء النمو العالمي وعلى تباطىء حركة التجارة كما ان الازمة اثرت على الصين وهي تمثل 17% من الاقتصاد العالمي.





واوضحت هالة السعيد ، أن الوزارة وضعت تصورين الأول هو أن الأزمة ستنتهي في نهاية يونيو والتصور الثاني هو ان الازمة ستنتهي مع نهاية العام المالي الجديد.





وتابعت : أن هناك قطاعات تتأثر بشكل مباشر مثل قطاع السياحة وحركة الطيران وهناك قطاعات تتأثر جزئيًا مثل القطاعات التي تتأثر أنها تلبي احتياجاتها من الخارج.





واستكملت : أن بناء علي قرارات رئيس الجمهورية تم وضع 100 مليار جنيه لتغطية جميع الازمات التي يمكن ان تحدث في مختلف القطاعات.





وأشارت إلي أن حجم الإنفاق يتزايد وحجم الإيرادات يقل وبالتالي نحن نقوم بمساندة القطاعات التي تستطيع الإنتاج.



