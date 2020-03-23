AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة التخطيط تكشف سيناريوهات الحكومة للتعامل مع تداعيات كورونا على الاقتصاد.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:21 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،: إننا نشهد ازمة عالمية غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا كما ان هذه الازمة تزامنت مع ان العالم يشهد أزمة اقتصادية كبيرة بسبب ركود الأسواق .

واضافت هالة السعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج القاهرة الان المذاع على قناة الحدث العربية ، أن الأزمة الصحية العالمية تنعكس بشكل كبير جدا وتتسبب في تباطىء النمو العالمي وعلى تباطىء حركة التجارة كما ان الازمة اثرت على الصين وهي تمثل 17% من الاقتصاد العالمي.

واوضحت هالة السعيد ، أن الوزارة وضعت تصورين الأول هو أن الأزمة ستنتهي في نهاية يونيو والتصور الثاني هو ان الازمة ستنتهي مع نهاية العام المالي الجديد.

وتابعت : أن هناك قطاعات تتأثر بشكل مباشر مثل قطاع السياحة وحركة الطيران وهناك قطاعات تتأثر جزئيًا مثل القطاعات التي تتأثر أنها تلبي احتياجاتها من الخارج.

واستكملت : أن بناء علي قرارات رئيس الجمهورية تم وضع 100 مليار جنيه لتغطية جميع الازمات التي يمكن ان تحدث في مختلف القطاعات.

وأشارت إلي أن حجم الإنفاق يتزايد وحجم الإيرادات يقل وبالتالي نحن نقوم بمساندة القطاعات التي تستطيع الإنتاج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط: مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا

لتطوير منظومة البيانات الاقتصادية.. التخطيط: للمرة الأولى يتخذ عينة من القطاع غير الرسمي

السعيد: قضية السكان محورية في التوجه التنموي للدولة المصرية

وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصرى ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6%

التخطيط: 99,5 مليار جنيه قيمة استثمارات قطاع الصناعة خلال عام 2018/2019

بحضور وزيرة التخطيط ومحافظ الفيوم .. ختام ورشة عمل رؤية مصر 2030 المحدثة بالفيوم اليوم .. السعيد: وباكورة الجهد لسلسلة جديدة من الحوار المجتمعي

ترشيحاتنا

أحلى سلايف.. هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

ترامب يعلن الاستعانة بالحرس الوطني لمواجهة فيروس كورونا

برلماني يكشف تفاصيل محاولة هروب مصاب بـ كورونا من الشرطة بالمنوفية

بسبب كورونا.. قرار جديد يحسم مصير امتحانات طلاب مدارس المتفوقين

مستشفى حميات إمبابة يكشف عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخلها

أول إصابة بفيروس كورونا بملاعب كرة القدم في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى سلايف.. هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

شاهد.. علامة تجارية جديدة لشركة نيسان وسيارتها Z الرياضية.. صور

لو اتعاملت مع مصاب كورونا.. طريقة واحدة تحميك من الإصابة بالفيروس