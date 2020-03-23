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سيارات

تقنية جديدة من هيونداي للتنبيه إلى وجود راكب بالخلف

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:06 ص
صدى البلد
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أماني نوار

أكدت شركة هيونداي موبيس أكبر شركات قطع غيار السيارات الكورية أنها انتهت من تطوير نظام استشعار يعمل بالرادار ويهدف لى منع وفيات الأطفال بسبب ارتفاع درجات الحرارة في السيارة، بحسب وكالة يونهاب. 


وأضافت الشركة إنها بادرت بتطوير نظام "التنبيه إلى وجود راكب خلفي" (ROA) حيث يجب على شركات صناعة السيارات وضع هذا النظام في سياراتها في أوروبا بدءًا من عام 2022.


وقد توفيت طفلة في الرابعة من عمرها في عام 2018 بسبب ضربة شمس بعد أن تركت داخل السيارة في الصيف، ومن المتوقع أن ينمو سوق أجهزة الاستشعار بمعدل 7% سنويا ليصل إلى 14 مليار دولار أمريكي في عام 2030.


يشار إلى أن هيونداي موبيس أعلنت فى يناير عزمها استثمار 7.78 مليار دولار على القطاعات الخاصة بالسيارات المستقبلية، خلال الثلاث سنوات القادمة. 


وأكد رئيس هيونداي موبيس إن شركته تخطط لإنفاق 3 – 5 تريليونات وون على توسيع طاقتها الإنتاجية من قطع غيار السيارات الكهربائية وتخطط لإنفاق 4 – 5 تريليونات وون تطوير التقنيات والمنتجات الأساسية

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