7 شائعات عن وزارة التعليم في 3 أيام .. اعرف حقيقتها الآن

ومن أبرز الشائعات التي أثيرت خلال الـ 3 أيام الاخيرة ما يلي :

- إلغاء الترم الثاني

- إلغاء اجزاء من مناهج الترم الثاني

- إلغاء امتحانات الشهادة الاعدادية

- ربط دفع المصروفات بالدخول على منصتي ذاكر و ايدمودو وقبول المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم الطلاب

- إلغاء الامتحان التجريبية المقرر عقدها لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي يوم 5 ابريل

- صدور قرار رسمي برد مصروفات المدارس الخاصة لاولياء الامور بعد تعليق الدراسة

- صدور قرار رسمي يؤكد أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستركز على الاجزاء الاولى في المقررات فقط





ومن جانبها .. نفت وزارة التربية والتعليم هذه الشائعات ، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل ما ينشر من معلومات أو اجتهادات بشأن آليات وضوابط اعداد المشاريع البحثية الخاصة بتقييم طلاب صفوف النقل ، لا أساس له من الصحة.

وقال وزير التربية والتعليم : سوف تعلن الوزارة كافة التفاصيل الرسمية المتعلقة بهذه المشاريع البحثية المطلوبة من الطلاب خلال الاسبوع الجاري.





قالت وزارة التربية والتعليم : لم يتم إلغاء الفصل الدراسي الثاني، ولم يتم إلغاء أي وحدات دراسية من المقررة بمناهج الفصل الدراسي الثاني ، والعام الدراسي لم ينته.





وأضافت وزارة التربية والتعليم : قررنا فقط استبدال الامتحانات في سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي) ، بمشروع بحثي مرتبط بكل مناهج الترم الثاني ، مع العلم أن هذا المشروع البحثي هو شرط لنجاح الطالب وانتقاله إلي العام الأعلى.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للطلاب المتخلفين عن تقديم المشروعات البحثية في سنوات النقل او الامتحانات الإلكترونية في المرحلة الثانوية، فسوف يلتحقون بالمدرسة قبل أسبوعين من بدء الدراسة في سبتمبر 2020 لاستكمال الدراسة والامتحان للمرور للعام الدراسي التالي.





كما أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الشهادة الاعدادية (الصف الثالث الاعدادي) ستعقد في موعدها كما هو معلن دون أي تغيير.





وقال وزير التربية والتعليم : الطلاب سيؤدون امتحانات الإعدادية 2020 في اللجان الامتحانية بشكل طبيعي .





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن لجان امتحانات الإعدادية ستحظى بعمليات تأمين و تعقيم خاصة جدا بالتعاون مع مؤسسات الدولة المتمثلة في وزارة الصحة والقوات المسلحة





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل ما ينشر من معلومات أو اجتهادات بشأن آليات وضوابط إعداد المشاريع البحثية الخاصة بتقييم طلاب صفوف النقل ، لا أساس له من الصحة.

وقال وزير التربية والتعليم: سوف تعلن الوزارة كافة التفاصيل الرسمية المتعلقة بهذه المشاريع البحثية المطلوبة من الطلاب خلال الاسبوع الجاري.

