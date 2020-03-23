محمد المهدي: الخوف عندما يصل للهلع يؤثر على النوم وجهاز المناعة

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة، إن المجتمع المصري مكون من أكثر من فئة فهناك أشخاص لا يعتقدون أن هناك خطر شديد يواجههم ويعيشون فى الحياه بدون خوف، مؤكدًا أن هذه الفئة خطر على المجتمع.





وأضاف الدكتور محمد المهدي خلال مداخلة هاتفي ببرنامج " مساء دى ام سي" المذاع على قناة دى ام سي، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أن هذه الفئة تعتبر خطرة على أقرب الناس لهم.





وأوضح الدكتور محمد المهدي، أن هناك فئة الموسوسين الذين يستخدمون المطهرات بكثافة، وهذه الفئة معرضة للاصابة بالهلع و الخوف، و مؤكدًا أن الخوف عندما يصل للهلع يؤثر على النوم وجهاز.





وأشار الدكتور محمد المهدي، إلى أن الجميع عليهم الالتزام بتعليمات الحكومة و الجلوس فى البيت للوقاية من الإصابة بكورونا.





ولفت الدكتور محمد المهدي، إلى أن كل شخص عليه ان يمارس الرياضة فى البيتن كاشفًا ان هناك فتاة كانت تجري لأوقات طويلة بمنزلها بعد حظر التجوال.



