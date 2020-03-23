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توك شو

وزير قطاع الأعمال: مشروع السيارات الكهربائية بين مصر والصين توقف مؤقتا بسبب أزمة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن صناعة السيارات الكهربائية بمصر تشهد تطور كبير مقارنة بصناعة السيارات التقليدية التي نشأت في أمريكا وأوروبا.

وأضاف وزير قطاع الأعمال خلال حواره مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" أنه يتمنى أن تشهد الدولة مواطن مختلف "مواطن ما بعد كورونا"، بعد انتهاء أزمة الفيروس، وأن يصبح المواطن على قدر كبير من  الالتزام والجدية في العمل.

وتابع وزير قطاع الأعمال، أن مشروع السيارات الكهربائية بين مصر والصين توقف مؤقتا بسبب أزمة كورونا، منوها إلى هناك تنسيق كبير بين الجانبين المصرى والصينى لاستكمال المشروع.

كما أشار هشام توفيق إلى أن الاولوية للدولة المصرية في الوقت الحالي هو قطاع الصحة ثم يليها قطاع الإنتاج، مضيفا أنه لدينا مخزونا نحاول بيعه لتخطي الأزمة الحالية بسلام وأمان.

وتابع وزير قطاع الأعمال، أن قطاع الفنادق سيتأثر بالازمة الحالية بنسبة ٥٠٪، مشيرا إلى أن أي شئ فيه تجارة قابل للخسارة، ونأمل أن تكون الخسارة بنسبة بسيطة.

وأوضح هشام توفيق، أن الشركات هي الهم الاكبر للحكومة ككل وليس كجزأ خاص، مضيفا انه لدينا سيناريوهات لكل ما نتنبأ به.

وأشار إلي أن، هناك شيئا اهم من فيروس كورونا وهو مجتمع ما بعد الكورونا والاقتصاد ما بعد الكورونا، موضحا أنه لاشك ان العالم سيتخطى أزمة انتشار الكورونا.
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