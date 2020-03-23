وزير قطاع الأعمال: مشروع السيارات الكهربائية بين مصر والصين توقف مؤقتا بسبب أزمة كورونا

كما أشار هشام توفيق إلى أن الاولوية للدولة المصرية في الوقت الحالي هو قطاع الصحة ثم يليها قطاع الإنتاج، مضيفا أنه لدينا مخزونا نحاول بيعه لتخطي الأزمة الحالية بسلام وأمان.





وتابع وزير قطاع الأعمال، أن قطاع الفنادق سيتأثر بالازمة الحالية بنسبة ٥٠٪، مشيرا إلى أن أي شئ فيه تجارة قابل للخسارة، ونأمل أن تكون الخسارة بنسبة بسيطة.





وأوضح هشام توفيق، أن الشركات هي الهم الاكبر للحكومة ككل وليس كجزأ خاص، مضيفا انه لدينا سيناريوهات لكل ما نتنبأ به.





وأشار إلي أن، هناك شيئا اهم من فيروس كورونا وهو مجتمع ما بعد الكورونا والاقتصاد ما بعد الكورونا، موضحا أنه لاشك ان العالم سيتخطى أزمة انتشار الكورونا.