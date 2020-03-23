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هالة السعيد: نحتاج إلى تكاتف مجتمعي لعبور أزمة كورونا.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:03 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
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محمد حليم قنديل

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تحتاج إلي تكاتف مجتمعي لعبور أزمة انتشار فيروس كورونا.


وأضافت الدكتورة هالة السعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن أزمة انتشار فيروس كورونا أزمة عالمية وجميع دول العالم تعاني منها وان العالم مر بمثل هذه الازمات واستطاع أن يتخطاها.


وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية بدأت بمجموعة استباقية من الاجراءات الصحية لمكافحة فيروس كورونا ولكن جميع تلك الاجراءات تتوقف علي التكاتف المجتمعي لها لكي تنجح كما أكد الرئيس السيسي علي ذلك.


وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن المرأة المصرية هي عماد الأسرة وهي ركن رئيسي في المجتمع المصري وهي قدوة للجميع واستطاعت المرأة المصرية ان تحقق الكثير من الانجازات في السياسية والاقتصاد.


وأشارت إلي أنه، دائما الدولة المصرية تشيد بدور المرأة في جميع الأزمات التي تمر بها الدولة لأنها تمثل أم البطل التي قدمت أغلى ما تملك فداء للوطن.

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