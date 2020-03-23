اليوم.. وزير الدولة للإعلام يلتقي أعضاء الوطنية للإعلام للتنسيق فيما بينهم

يلتقى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم الإثنين، أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين رئيس الهيئة، بمقر الوزارة لبحث سبل التنسيق وأوجه التعاون المشترك فى إدارة المشهد الإعلامى فى المرحلة المقبلة.

وكان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، التقى من قبل أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، بمقر الوزارة لبحث سبل التنسيق وأوجه التعاون المشترك فى إدارة المشهد الإعلامى فى المرحلة المقبلة.



وأكد أسامة هيكل، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، جهات مستقلة بنص الدستور، فى حين تقوم الوزارة بمهمة سياسية، هدفها رسم السياسة الإعلامية للدولة والتنسيق بين المجلس والهيئتين