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مستشار مفتي الديار المصرية: دعاة الفتنة ليسوا جديدين علينا ويظنون أنهم يملكون الحقيقة.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:52 ص
مجدى عاشور
مجدى عاشور
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي و الأكاديمي لمفتي الديار المصرية ، إن دعاه الفتنه ليسوا جديدين علينا ويظنون أنهم يملكون الحقيقة ويظنون امتلاك صكوك الغفران وادخال الجنة وأدخال النار . 

واضاف مجدى عاشور خلال مداخلة هاتفية في برنامج القاهرة الان المذاع علي قناه الحدث العربية ، أن هؤلاء تدينهم مغشوش ومنقوص ويضرون الناس ولا يصلحونهم لأنهم يغيبون عن الواقع بالفعل ولا يخافون على حياة الناس.

واوضح مجدى عاشور ، أن هؤلاء الأشياخ لا يعرفون بعض القواعد التي هي من فقه الدولة وهي السياسة الشرعية وهي ان الساجد قبل المساجد الإنسان قبل البنيان.

وتابع: أن هؤلاء المشايخ لا يعرفون الأحكام الشرعية ولا النصوص الشرعية ولكنهم يحولونها على أهوائهم.

واستكمل : أن رسولنا الكريم هو من أمرنا أن نصلي في بيوتنا وقت حدوث كوارث أو حتى أمطار. 
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