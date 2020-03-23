مستشار مفتي الديار المصرية: دعاة الفتنة ليسوا جديدين علينا ويظنون أنهم يملكون الحقيقة.. فيديو

قال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي و الأكاديمي لمفتي الديار المصرية ، إن دعاه الفتنه ليسوا جديدين علينا ويظنون أنهم يملكون الحقيقة ويظنون امتلاك صكوك الغفران وادخال الجنة وأدخال النار .





واضاف مجدى عاشور خلال مداخلة هاتفية في برنامج القاهرة الان المذاع علي قناه الحدث العربية ، أن هؤلاء تدينهم مغشوش ومنقوص ويضرون الناس ولا يصلحونهم لأنهم يغيبون عن الواقع بالفعل ولا يخافون على حياة الناس.





واوضح مجدى عاشور ، أن هؤلاء الأشياخ لا يعرفون بعض القواعد التي هي من فقه الدولة وهي السياسة الشرعية وهي ان الساجد قبل المساجد الإنسان قبل البنيان.





وتابع: أن هؤلاء المشايخ لا يعرفون الأحكام الشرعية ولا النصوص الشرعية ولكنهم يحولونها على أهوائهم.





واستكمل : أن رسولنا الكريم هو من أمرنا أن نصلي في بيوتنا وقت حدوث كوارث أو حتى أمطار.