محمد كوفي يكشف سبب رفضه الانضمام للإسماعيلي.. فيديو

قال محمد كوفي، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي سموحة السكندري، إنه رفض الإنضمام للإسماعيلي، واللعب بصفوف بتروجت، بسبب الإمكانيات المادية.





وأضاف محمد كوفى ، خلال برنامج «الماتش» ، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدي البلد» أن مصر شهدت رحلة تألقه الرياضية على الرغم من احترافه بالخارج.





وأشار محمد كوفي، إن صبري المنياوي هو من أقنعه باللعب في مصر، وكان قريبا من الإسماعيلي، لكنه فضل اللعب لبتروجت بعد ذلك.



