3 حيل تخلصك من سموم الجسم.. انتبه لرقم 3



2. تناولي الشاي والماء والتوت البري: يوجد الكثير من الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي للمساعدة في خفض السموم في جسمك . وتشمل هذه المشروبات مثل الشاي الأخضر ، شاي الزنجبيل، و إضافة المزيد من الفواكه والخضار إلى حميتك.

3. تمارين لصحة الكبد:

هناك بعض التمارين التي يمكن أن تساعد الكبد أيضًا . يمكنك الضغط لأعلى وتحت الأضلاع على الجانب الأيمن. 2. تناولي الشاي والماء والتوت البري:3. تمارين لصحة الكبد:هناك بعض التمارين التي يمكن أن تساعد الكبد أيضًا . يمكنك الضغط لأعلى وتحت الأضلاع على الجانب الأيمن.

يمكنك الضغط عليهابخفة 100 مرة في اليوم للحفاظ على صحتها.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا تجربة التواء الجذع ، حيث تدير الجذع من اليسار إلى اليمين حوالي 15 مرة على كل جانب ، لمساعدة الكبد.يمكن للتمارين اليومية، التي تتم لمدة 5 ساعات أسبوعيًا، أن تصنع عجائب للكبد.