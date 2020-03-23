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أخبار البلد

3 حيل تخلصك من سموم الجسم.. انتبه لرقم 3

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:01 ص
سموم الجسم
سموم الجسم
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لمياء الياسين
للحفاظ على صحة الكبد والكليتين إليك مجموعة عادات يجب الاهتمام بها على المدى الطويل لان الحرص على تطبيقها يمكن أن ينقذ حياتك حرفيًا. إليك بعض النصائح البسيطة التي ستحافظ على صحة جسمك لسنوات وفقا لموقع Bright Side والتى تساعدك فى الوقت نفسه على التخلص من السموم.

1. قلل من تناول الملح والمشروبات الغازية:
أصبحت العديد من هذه الأطعمة جزءًا من وجباتنا الغذائية اليومية ، ولكن في الواقع يجب عليك تناولها  باعتدال، وهذا يشمل القهوة ، المشروبات الغازية ، والملح، وجدا المواد الغذائية الغنية بالبروتين. حاول أن يكون لديك سموم صغيرة كل بضعة أيام وأخذ قسطًا من الراحة من تناول هذه الأطعمة مرتين أسبوعيًا. 

2. تناولي الشاي والماء والتوت البري:
يوجد الكثير من الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي للمساعدة في خفض السموم في جسمك. وتشمل هذه المشروبات مثل الشاي الأخضر ، شاي الزنجبيل، و إضافة المزيد من الفواكه والخضار إلى حميتك.

3. تمارين لصحة الكبد:
هناك بعض التمارين التي يمكن أن تساعد الكبد أيضًا . يمكنك الضغط لأعلى وتحت الأضلاع على الجانب الأيمن. 
يمكنك الضغط عليهابخفة 100 مرة في اليوم للحفاظ على صحتها. 
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا تجربة التواء الجذع ، حيث تدير الجذع من اليسار إلى اليمين حوالي 15 مرة على كل جانب ، لمساعدة الكبد.يمكن للتمارين اليومية، التي تتم لمدة 5 ساعات أسبوعيًا، أن تصنع عجائب للكبد.
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