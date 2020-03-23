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أخبار العالم

اتصال هاتفي بين ترامب ونظيره الصيني بسبب كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:36 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الصيني، لمناقشة تطورات فيروس كورونا، مؤكدا أنه منزعج للغاية منه. 

كما قال ترامب وفق ما نقلته العربية السعودية إنه أخر كلا من إيران وكوريا الشمالية على جاهزيته لمساعدتهم في مواجهة كورونا. 

وأعلن الرئيس الأمريكي قرارا جديدا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد مصرا على وصفه مجددا بالفيروس الصيني.

وقال ترامب إنه وجه بتوفير كل المستلزمات الطبية للولايات الثلاث المتضرر، واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا.

وأكد ترامب أن كل الولايات ستحصل على ما تحتاجه، لكن الولايات الثلاث هي الأكثر احتياجا.

وأضاف أن الحرس الوطني سيتدخل لمساعدة نيويورك."خصصنا كميات ضخمة من المعدات الطبية لولاية نيويورك".

وتابع "نعمل مع الكونجرس لسن تشريعات لتعويض المؤسسات المتضررة اقتصاديا".
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