حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 23/3/2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الأثنين 23- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي حظك اليوم الاثنين23-3- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا: ينصحك الفلك بألا تدع المستجدات والأحداث تشتتك وعليك أن تنظم أفكارك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الصحة يدفعك نحو الانعزال أو تخصيص بعض الوقت لذاتك وللاهتمام بصحتك
من21/3 إلى 20/4
مهنيا: ينصحك الفلك بألا تدع المستجدات والأحداث تشتتك وعليك أن تنظم أفكارك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الصحة يدفعك نحو الانعزال أو تخصيص بعض الوقت لذاتك وللاهتمام بصحتك
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر مما يساعدك على أن تحصل على مساعدة فعالة من قبل الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وماليا: اليوم تستطيع أن تجتهد وقد تنجح في تنمية مكاسبك
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تضبط أعصابك كي لا تقع فريسة للشك والظنون.
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتأنى في قراراتك المهنية والمالية.
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تضبط أعصابك كي لا تقع فريسة للشك والظنون.
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتأنى في قراراتك المهنية والمالية.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يساعدك على تنمية مكاسبك ويدفعك أيضا نحو البر والإحسان مما يكسبك وقارا.
عاطفيا: تبدو أكثر استعدادا للتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصاحك
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يساعدك على تنمية مكاسبك ويدفعك أيضا نحو البر والإحسان مما يكسبك وقارا.
عاطفيا: تبدو أكثر استعدادا للتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصاحك
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق ويدفعك لإعادة ترتيب أولوياتك وقد تتغير نظرتك لبعض الأمور.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وقد يجمعك بالبعض نشاط يمنحك مكاسب في المستقبل.
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق ويدفعك لإعادة ترتيب أولوياتك وقد تتغير نظرتك لبعض الأمور.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وقد يجمعك بالبعض نشاط يمنحك مكاسب في المستقبل.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر في منزل القوانين مما يحتم عليك أن تتجنب المخالفات القانونية ويجب أن تنتبه لحقوقك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تنصحك الأفلاك أن تتفادى الاصطدام بشريك حياتك.
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر في منزل القوانين مما يحتم عليك أن تتجنب المخالفات القانونية ويجب أن تنتبه لحقوقك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تنصحك الأفلاك أن تتفادى الاصطدام بشريك حياتك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة مما يدفعك للاجتهاد وتشعر بالمسئولية وتميل نحو الاستمتاع بها.
عاطفيا واجتماعيا: زحل في منزل الحب يدعم علاقتك بمن حولك ويمنحك نضجا وتتعامل بحكمة.
من 23/9 إلى 22/10
صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة مما يدفعك للاجتهاد وتشعر بالمسئولية وتميل نحو الاستمتاع بها.
عاطفيا واجتماعيا: زحل في منزل الحب يدعم علاقتك بمن حولك ويمنحك نضجا وتتعامل بحكمة.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب مما يجعلك تميل نحو الرومانسية وتعيش الحب بمختلف ألوانه.
مهنيا واجتماعيا: تمنحك الكواكب الطاقة واليقظة وتساعدك الأفلاك على الوصول إلى الحقيقة.
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب مما يجعلك تميل نحو الرومانسية وتعيش الحب بمختلف ألوانه.
مهنيا واجتماعيا: تمنحك الكواكب الطاقة واليقظة وتساعدك الأفلاك على الوصول إلى الحقيقة.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في وضع معاكس وعليك أن تتجنب النميمة ولا تتفوه بكلام يؤخذ ضدك.
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتفاوض بحنكة حول أفكارك أو مطالبك.
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في وضع معاكس وعليك أن تتجنب النميمة ولا تتفوه بكلام يؤخذ ضدك.
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتفاوض بحنكة حول أفكارك أو مطالبك.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تشعر اليوم بارتياح وتتحرك بثقة أكبر.
مهنيا وماليا: يدفعك الفلك للاجتهاد وتبدو يقظا فقط راجع خطواتك جيدا قبل اتخاذ أي قرار.
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تشعر اليوم بارتياح وتتحرك بثقة أكبر.
مهنيا وماليا: يدفعك الفلك للاجتهاد وتبدو يقظا فقط راجع خطواتك جيدا قبل اتخاذ أي قرار.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر في منزلك المال واليوم تنجح في تحقيق إنجازات مثيرة تفيدك مستقبلا بشرط أن تضاعف حذرك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الشمس في منزل العلاقات تساعدك على تحقيق تطور وتقدم في علاقاتك بما لديك من ذكاء.
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر في منزلك المال واليوم تنجح في تحقيق إنجازات مثيرة تفيدك مستقبلا بشرط أن تضاعف حذرك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الشمس في منزل العلاقات تساعدك على تحقيق تطور وتقدم في علاقاتك بما لديك من ذكاء.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك كل السحر والجاذبية وتبدو مشرقا ولافتا للأنظار.
مهنيا: تتألق كالقمر الذي في برجك وتعرف كيف تبرز مواهبك وتعدك الأفلاك باليقظة الذهنية.
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك كل السحر والجاذبية وتبدو مشرقا ولافتا للأنظار.
مهنيا: تتألق كالقمر الذي في برجك وتعرف كيف تبرز مواهبك وتعدك الأفلاك باليقظة الذهنية.