حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 23/3/2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي



الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر مما يساعدك على أن تحصل على مساعدة فعالة من قبل الأحباب والأصدقاء.

مهنيا وماليا: اليوم تستطيع أن تجتهد وقد تنجح في تنمية مكاسبك