AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 23/3/2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:23 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
Advertisements
لمياء الياسين
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الأثنين 23- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الاثنين23-3- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:


الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا: ينصحك الفلك بألا تدع المستجدات والأحداث تشتتك وعليك أن تنظم أفكارك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الصحة يدفعك نحو الانعزال أو تخصيص بعض الوقت لذاتك وللاهتمام بصحتك


الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر مما يساعدك على أن تحصل على مساعدة فعالة من قبل الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وماليا: اليوم تستطيع أن تجتهد وقد تنجح في تنمية مكاسبك

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تضبط أعصابك كي لا تقع فريسة للشك والظنون.
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتأنى في قراراتك المهنية والمالية.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يساعدك على تنمية مكاسبك ويدفعك أيضا نحو البر والإحسان مما يكسبك وقارا.
عاطفيا: تبدو أكثر استعدادا للتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصاحك

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق ويدفعك لإعادة ترتيب أولوياتك وقد تتغير نظرتك لبعض الأمور.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وقد يجمعك بالبعض نشاط يمنحك مكاسب في المستقبل.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر في منزل القوانين مما يحتم عليك أن تتجنب المخالفات القانونية ويجب أن تنتبه لحقوقك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تنصحك الأفلاك أن تتفادى الاصطدام بشريك حياتك.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة مما يدفعك للاجتهاد وتشعر بالمسئولية وتميل نحو الاستمتاع بها.
عاطفيا واجتماعيا: زحل في منزل الحب يدعم علاقتك بمن حولك ويمنحك نضجا وتتعامل بحكمة.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب مما يجعلك تميل نحو الرومانسية وتعيش الحب بمختلف ألوانه.
مهنيا واجتماعيا: تمنحك الكواكب الطاقة واليقظة وتساعدك الأفلاك على الوصول إلى الحقيقة.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في وضع معاكس وعليك أن تتجنب النميمة ولا تتفوه بكلام يؤخذ ضدك.
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتفاوض بحنكة حول أفكارك أو مطالبك.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تشعر اليوم بارتياح وتتحرك بثقة أكبر.
مهنيا وماليا: يدفعك الفلك للاجتهاد وتبدو يقظا فقط راجع خطواتك جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر في منزلك المال واليوم تنجح في تحقيق إنجازات مثيرة تفيدك مستقبلا بشرط أن تضاعف حذرك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الشمس في منزل العلاقات تساعدك على تحقيق تطور وتقدم في علاقاتك بما لديك من ذكاء.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك كل السحر والجاذبية وتبدو مشرقا ولافتا للأنظار.
مهنيا: تتألق كالقمر الذي في برجك وتعرف كيف تبرز مواهبك وتعدك الأفلاك باليقظة الذهنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 20/1/2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت 1-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت 8-2-2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الخميس 27 - 2 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

مهنيا وعاطفيا.. حظك اليوم الجمعة ٢٨ فبراير ٢٠٢٠

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 9 - 3-2020 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

ترشيحاتنا

يصنع في مصر.. اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. فيديو

ضابط ليبي يكشف كواليس القبض على الإرهابي هشام عشماوي

الصين تزف بشرى للعالم من داخل بؤرة كورونا

الصحة: شفاء 56 من مصابي فيروس كورونا وخروجهم من المستشفي

خالف التعليمات.. ضبط مدرس يدير سنتر دروس خصوصية بالشرقية

أمي بتشجعني.. أول ظهور إعلامي لراقصة الكورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مموج.. ابنة طلعت زكريا تثير الجدل

امتنع عن السكر.. 10 تعليمات تحميك من الإصابة بالكورونا

تحت شعار خليك فى البيت.. نجمات بالبيجامة يتحدين الكورونا