ضبط 800 لتر كحول مسمم ومسرطن في حملة للرقابة الإدارية بطنطا

تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية اليوم من ضبط 800 لتر كحول مسمم ومسرطن بطنطا في حملة مسائية رقابية مفاجئة.





وكان المحاسب محمد السيد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أصدر توجيهاته بتشكيل حملة برئاسة ياسر مراد، وعضوية محمد الشيخ بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة الأسواق خاصة على الكحول في ظل أزمة فيروس كورونا.



