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حوادث

ضبط 800 لتر كحول مسمم ومسرطن في حملة للرقابة الإدارية بطنطا

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:09 ص
ضبط 800 لتر كحول
ضبط 800 لتر كحول مسمم ومسرطن في حملة للرقابة الإدارية بطنطا
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احمد علي
تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية اليوم  من ضبط 800 لتر كحول مسمم ومسرطن بطنطا في حملة مسائية رقابية مفاجئة.

وكان المحاسب محمد السيد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أصدر توجيهاته بتشكيل حملة برئاسة ياسر مراد، وعضوية محمد الشيخ بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة الأسواق خاصة على الكحول في ظل أزمة فيروس كورونا.

وتمكنت الحملة من ضبط سيارة ع ص ا 6359 محملة بالكحول ويزن ٨٠٠ لتر قبل توزيعه بشارع النحاس بدائرة أول طنطا، وتحرر المحضر ضد س ا س وقيد برقم 9275 أول طنطا وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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