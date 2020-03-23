تحت شعار خليك فى البيت.. نجمات بالبيجامة يتحدين الكورونا

نشرت مجموعه من النجمات، بعض الصور الخاصة بهن عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام ، فى المنزل بالبيحامة تحت شعار "اقعدو فى البيت"، للقضاء علي انتشار فيروس الكورونا.







نشرت الفنانة سارة نخلة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بملابس البيت من المنزل.







وظهرت بها سارة نخلة، ببيجامة أنيقة وبسيطة باللون الأزرق الفاتح، وتتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة والرسومات الجميلة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة نخلة فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الذى يتناسب مع إطلاتها.



وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمال أنوثتها.





وتألقت نسرين طافش بملابس البيت، مرتدية البيجامة بألوان البني والكحلي والأزرق، مع ارتداء نظارة طبية.





وظهرت نسرين طافش ببعض اللمسات الجمالية البسيطة المعتمدة على ألوان هادئة تناسب تواجدها في المنزل.





واعتمدت على تسريحة شعر غير متكلفة، مع وضع اكسسوارًا في أعلى شعرها الانسيابي مع تركه على كتفيها لتبدو بشكل مهندم.

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ونشرت الفنانة كندة علوش صورة جديدة لها برفقة والدتها وطفلتها حياة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لمشاركة الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت كندة علوش على الصورة "الدنيا أم الله يخليلي الي بسند راسي عليها واللي شيلاني في عينيها ويحفظلي بنتي الصغيرة".





وظهرت كندة علوش بملابس بسيطة في المنزل، مع عدم وضع الماكياج، وتركت شعرها البني القصير منسدلا اعلى كتفيها.





وارتدت بعض المجوهرات الأنيقة في الرقبة.



نشرت الفنانة وفاء عامر، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بملابس رياضية.





وظهرت وفاء عامر، ببنطال رياضى باللون الأحمر، ومرتدية معه جاكيت رياضيا من نفس اللون ليبرز البساطة والجمال.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت وفاء عامر فى الماكياج على جمال بشرتها، ولمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الفاتح.



