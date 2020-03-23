ضعى مكعبا من الثلج على صدور الدجاج قبل الطهى.. وشاهدي ماذا سيحدث؟

حيل لا تقدر بثمن يمكن أن تساعدك على الطهي مثل المحترفين فهل تحلمين بطهي البيتزا بقشرة مقرمشة وما تحصل عليه في الواقع هو العجين غير المطبوخ ؟ هل تتبعين وصفة عند صنع الكعك ولا تزال لا تبدو كما ينبغي؟إليك وفقا لموقع برايت سايد حيل يمكن أن تجعلك من أعظم الطهاهٍ في العالم.
1. اصنع البيتزا بسرعة:
من أجل طهي البيتزا بقشرة مقرمشة ، يجب عليك اتباع قاعدة واحدة بسيطة: يجب أن تكون درجة الحرارة عالية بقدر ما يمكن للفرن الحفاظ عليه. سخني الفرن لمدة 30 دقيقة واخبزي البيتزا لمدة 5-10 دقائق حسب درجة الحرارة.
2 .طهى الدجاج:
يتم طهي صدور الدجاج بشكل أسرع من الأرجل ، حتى يتم طهي الدجاج بالتساوي ، يمكنك وضع بعض الثلج على صدور الدجاج قبل 30 دقيقة من الطهي
3. استخدم الزبدة الباردة للقشرة المقرمشة والزبدة الدافئة للمخبوزات.
الزبدة هي سر المخبوزات اللذيذة. ولتحسين طعم المعجنات المفضلة لديك ، هناك قاعدة واحدة بسيطة يجب عليك اتباعها: إذا كنت تريد قشرة مقرمشة ، فأنت بحاجة إلى استخدام الزبدة المجمدة وإذا كنت تريد قشرة أكثر نعومة وفيجب أن تكون الزبدة دافئة.