ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 316 حالة

أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الإثنين، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 316، عقب تسجيل 65 حالة جديدة.





وكانت السلطات الصحية في المكسيك قالت أمس إنها سجلت 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 251 إصابة بفيروس كورونا.





ومن ناحية أخرى، فجرت صحيفة "ميرور" البريطانية مفاجأة، وذلك عقب كشفها إصابة أحد العاملين في القصر الملكي البريطاني، بفيروس كورونا المستجد، ما يهدد ملكة بريطانيا إليزابيث بالفيروس.





وقالت الصحيفة إن ملكة بريطانيا كانت متواجدة في قصر بوكينجهام، الملكي، في الوقت الذي تم تشخيص أحد العاملين بفيروس كورونا.





ووفقا للصحيفة البريطانية فإن العامل المصاب بكورونا، أثبتت إصابته الأسبوع الماضي، قبل أن تغادر الملكة القصر الملكي.



