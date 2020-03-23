AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 316 حالة

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:29 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الإثنين، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 316، عقب تسجيل 65 حالة جديدة. 

وكانت السلطات الصحية في المكسيك قالت أمس إنها سجلت 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 251 إصابة بفيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، فجرت صحيفة "ميرور" البريطانية مفاجأة، وذلك عقب كشفها إصابة أحد العاملين في القصر الملكي البريطاني، بفيروس كورونا المستجد، ما يهدد ملكة بريطانيا إليزابيث بالفيروس. 

وقالت الصحيفة إن ملكة بريطانيا كانت متواجدة في قصر بوكينجهام، الملكي، في الوقت الذي تم تشخيص أحد العاملين بفيروس كورونا. 

ووفقا للصحيفة البريطانية فإن العامل المصاب بكورونا، أثبتت إصابته الأسبوع الماضي، قبل أن تغادر الملكة القصر الملكي. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المكسيك تسجل حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا

تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في كاليفورنيا وأول حالة في نيويورك

10 حالات جديدة.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في بريطانيا

للوقاية.. نقل ملكة بريطانيا إلى قصر ملكي خارج المدينة.. صور

بعد تفشي كورونا.. الملكة إليزابيث تمد فترة العزل أسبوعين

برفقة زوجها وكلبها.. الملكة إليزابيث تغادر قصر باكنجهام بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الاتفاق السعودي يكشف حقيقة إصابة وليد أزارو بفيروس كورونا

المصريون براءة.. فجر السعيد تطالب نواب بالأمة الكويتي الاعتذار لمصر

الصحة: شفاء 56 من مصابي فيروس كورونا وخروجهم من المستشفي

وفاة أصغر حالة مصابة بفيروس كورونا في بريطانيا

حقيقة الإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من الأهلي

حقيقة إصابة عامل في غزل المحلة بـ كورونا.. رئيس الشركة يرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مموج.. ابنة طلعت زكريا تثير الجدل

امتنع عن السكر.. 10 تعليمات تحميك من الإصابة بالكورونا

تحت شعار خليك فى البيت.. نجمات بالبيجامة يتحدين الكورونا