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مرأة

الخرشوف غذاء جيد لإنقاص الوزن

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:11 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يعتبر الخرشوف غذاء جيد لمن يريدون انقاص وزنهم , فهو منخفض السعرات الحرارية , حيث يحتوي المائة جرام من الخرشوف على 53 سعرا حراريا فقط, كما أنه مصدر ممتاز للألياف التي تعطي الشعور بالشبع والإمتلاء لفترات طويلة. ويساعد الخرشوف على التخلص من فضلات الطعام بشكل سليم مما يساعد على انقاص الوزن.

وقدم الدمتور خالد يوسف خبير التغذية، فوائد الخرشوف للذي يحتوي الخرشوف على نسبة عالية من الماغنيسيوم والكروم وفيتامين ج وحامض الفوليك اللازم لحماية الجنين من العيوب الخلقيه لذلك ينصح الحوامل بتناوله ، كما أنه غنى بالبيوتين والمنجنيز والبوتاسيوم وفيتامينات النياسين والريبوفلافين والثيامين وفيتامين أ. 

ويمكن استخدامه في الوقاية من الكثير من الأمراض , مثل أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات الكلى والكبد والسكري والنقرس وتجدد الخلايا الكبدية ، و أشارت الدراسات أنه مخفض للكوليسترول الضار و الدهون الثلاثيه فى الدم ، لذلك ينصح بإدخاله فى وجبات غذائية أثناء برامج إنقاص الوزن .


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