أول تعليق من ترامب على إصابة نائب في الشيوخ الأمريكي بـ كورونا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن تمنياته للشفاء إلى السيناتور الامريكي راند باول، عقب إصابته بفيروس كورونا.





وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "صديقي، الذي أجده حينما احتاجه"، السيناتور راند باول، تم تشخصيه بالفيروس الصيني".





وأضاف: "أنه شئ ليس جيد، إنه قوي، وسوف يكون أفضل، تحدثت معه وهو يحتفظ بمعنويات عالية".





وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" الإخبارية بإصابة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري راند بول بفيروس كورونا المستجد.





وفي وقت سابق، أعلن مكتب مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصابه أحد أعضائه بفيروس كورونا المستجد.





وقال البيان عبر موقع المكتب الالكتروني الرسمي: "لم يختلط الشخص المصاب بالرئيس أو نائبه".