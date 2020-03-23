AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:13 ص
سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في السعودية اليوم
Advertisements
أحمد علام
استقرت أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال بداية تعاملات اليوم، الأثنين، 23-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 158.58 ريال سعودي بعد أن كان يسجل أول أمس 155.94 ريال سعودي 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (181.23ريال سعودي) أي ما يعادل (48.23دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (166.13ريال سعودي) أي ما يعادل (43.51دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (158.58ريال سعودي) أي ما يعادل (42.20دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (135.92 ريال سعودي) أي ما يعادل (36.17دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (105.72  ريال سعودي) أي ما يعادل (28.13دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (90.61  ريال سعودي) أي ما يعادل (24.11 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (5,636  ريال سعودي) أي ما يعادل (1,500دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,269  ريال سعودي) أي ما يعادل (337.58دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (181,227  ريال سعودي) أي ما يعادل (48,225دولار أمريكي)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

تراجع كبير.. اسعار الذهب في السعودية اليوم 29-2-2020

تباين أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 1 - 3 - 2020

اسعار الذهب في السعودية اليوم ترتفع بشكل كبير| تفاصيل

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم في السعودية

اسعار الذهب في السعودية اليوم 4-3-2020 .. ارتفاع كبير

ترشيحاتنا

رغم وفاة 4 حالات جديدة.. الصحة: مصر مازالت في السيناريو الثاني لمواجهة كورونا.. فيديو

امتنع عن السكر.. 10 تعليمات تحميك من الإصابة بالكورونا

أحلى سلايف.. هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

الأزهر : من لَزَم بيتَه وقت الوباء له أجر الشَّهيد

وفاة اللواء خالد شلتوت بفيروس كورونا.. نادي القضاة يقدم العزاء للقوات المسلحة

كورونا يصل إلى قصر ملكة بريطانيا.. إصابة عامل بكورونا قبل مغادرة إليزابيث للقصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مموج.. ابنة طلعت زكريا تثير الجدل

امتنع عن السكر.. 10 تعليمات تحميك من الإصابة بالكورونا

تحت شعار خليك فى البيت.. نجمات بالبيجامة يتحدين الكورونا