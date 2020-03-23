سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال بداية تعاملات اليوم، الأثنين، 23-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 158.58 ريال سعودي بعد أن كان يسجل أول أمس 155.94 ريال سعودي





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.





سعر الذهب في السعودية:





يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.





وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (181.23ريال سعودي) أي ما يعادل (48.23دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (166.13ريال سعودي) أي ما يعادل (43.51دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (158.58ريال سعودي) أي ما يعادل (42.20دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (135.92 ريال سعودي) أي ما يعادل (36.17دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (105.72 ريال سعودي) أي ما يعادل (28.13دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (90.61 ريال سعودي) أي ما يعادل (24.11 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (5,636 ريال سعودي) أي ما يعادل (1,500دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,269 ريال سعودي) أي ما يعادل (337.58دولار أمريكي)