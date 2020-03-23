ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-3-2020

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 23-3-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو676 جنيهًا بعد أن كان يسجل أول أمس 672 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الاثنين، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.





أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم،الأثنين 676 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.





وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:





سعر جرام الذهب عيار 24 نحو773جنيها بعد أن كان يسجل 768جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 708جنيها بعد أن كان يسجل 708 جنيها





سعر جرام الذهب عيار 18 نحو579 جنيها بعد أن كان يسجل 569 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.





سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 449 جنيها بعد أن كان يسجل 458 جنيها.





سعر الجنيه الذهب 5392 جنيها تقريبا، يزن 8 جرامات









وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.