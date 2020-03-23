خالد جلال: ظٌلمت في الزمالك ورفضت العمل مع جروس

أكد خالد جلال، المدير الفني السابق لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء ظلمته بقرار رحيله عن الفريق في ولايته الثانية في القلعة البيضاء.





وقال خالد جلال في تصريحات تلفزيونية أن لاعبي نادي الزمالك في أفضل حال لهم هذا الموسم، وذلك بفضل فترة الإعداد القوية التي خاضوها تحت قيادته.





وأضاف: "أنا حاسبت على المشاريب في النهاية، ولم أوفق في الاستمرار مع الفريق، بسبب النتائج".





وتابع: أقمت معسكر للاعبين في حضن الجبل بقبرص في أجواء قاسية حتى أؤهل اللاعبين بدنيًا للمنافسة على اللقب في الموسم الجديد، لكني فوجئت برحيلي قبل بداية الموسم".



