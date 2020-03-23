AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد جلال: ظٌلمت في الزمالك ورفضت العمل مع جروس

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:37 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
أكد خالد جلال، المدير الفني السابق لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء ظلمته بقرار رحيله عن الفريق في ولايته الثانية في القلعة البيضاء.

وقال خالد جلال في تصريحات تلفزيونية أن لاعبي نادي الزمالك في أفضل حال لهم هذا الموسم، وذلك بفضل فترة الإعداد القوية التي خاضوها تحت قيادته.

وأضاف: "أنا حاسبت على المشاريب في النهاية، ولم أوفق في الاستمرار مع الفريق، بسبب النتائج".

وتابع: أقمت معسكر للاعبين في حضن الجبل بقبرص في أجواء قاسية حتى أؤهل اللاعبين بدنيًا للمنافسة على اللقب في الموسم الجديد، لكني فوجئت برحيلي قبل بداية الموسم".

وشدد المدير الفني السابق لنادي الزمالك على أنه إعتذر عن الاستمرار في العمل داخل الفريق الابيض بعدما تم التعاقد مع السويسري كريستيان جروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير عزمي: الزمالك سيعود.. وكهربا ليس عليه «عفريت».. وشيكابالا مش جاى يعتزل.. شاهد

مدرب واقعي بخلاف جروس.. مدحت العدل يتغزل في كارتيرون

مدرب الزمالك السابق يهاجم منتقدي جروس

الفيفا يرفض نظر شكوى جروس ضد الزمالك

خالد جلال: اتظلمت في ولايتي الثانية بالزمالك.. وأسعى لتحسين ترتيب إف سي مصر

صورة وتعليق.. خالد الغندور مع كارتيرون ماذا قال بندق؟

ترشيحاتنا

وفاة اللواء خالد شلتوت بفيروس كورونا.. نادي القضاة يقدم العزاء للقوات المسلحة

اللقاء قريبا.. محمود الخطيب يطمئن على صحة تركي آل الشيخ

إصابة طبيب بفيروس كورونا في مستشفى المنيرة

بشعر مموج.. ابنة طلعت زكريا تثير الجدل

محمد النني ممنوع من السفر خارج تركيا بعد دخوله الحجر الصحي مع بشكتاش

أمي بتشجعني.. أول ظهور إعلامي لراقصة الكورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مموج.. ابنة طلعت زكريا تثير الجدل

امتنع عن السكر.. 10 تعليمات تحميك من الإصابة بالكورونا

تحت شعار خليك فى البيت.. نجمات بالبيجامة يتحدين الكورونا